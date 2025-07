Ob 90-letnici jasen signal: dalajlama ostaja – tudi po smrti, prek reinkarnacije

Tik pred svojim 90. rojstnim dnevom, to bo v nedeljo, je dalajlama, tibetanski duhovni in verski vodja budistov, v videosporočilu napovedal nadaljnji obstoj institucije duhovnega vodje Tibeta. Tako je ovrgel ugibanja o tem, ali se bo stoletna institucija dalajlame nadaljevala tudi po njegovi smrti. Povedal je, da v skladu s prošnjami številnih Tibetancev, tudi tistih, ki živijo v izgnanstvu, potrjuje, da se bo institucija dalajlame nadaljevala. To zahteva reinkarnacijo (ponovno rojstvo) dalajlame.

Po tibetanskih budističnih prepričanjih se verski dostojanstveniki po smrti reinkarnirajo, najde pa jih za to določen odbor. Dalajlama velja za bodhisattvo, razsvetljeno bitje, ki lahko zapusti cikel ponovnega rojstva, vendar se reinkarnira iz sočutja, da bi lajšal trpljenje drugih bitij.

Dalajlama je že v ponedeljek, na začetku praznovanja svojega rojstnega dne, nakazal, da bi se morala 600 let stara institucija duhovnega vodje Tibeta nadaljevati tudi po njegovi smrti. Za tibetanske budiste je Tenzin Gyatso (meniško ime sedanjega dalajlame) 14. reinkarnacija dalajlame v 600 letih. V svojem videosporočilu je 89-letnik poudaril, da je pristojnost za identifikacijo 15. dalajlame »izključno« v rokah njegovega urada s sedežem v Indiji. »Nihče drug nima nobene pristojnosti za vmešavanje v to zadevo,« je dodal.

Mnogi Tibetanci v izgnanstvu se bojijo, da bi Kitajska lahko imenovala naslednika dalajlame, da bi okrepila nadzor Pekinga nad Tibetom. Da ima pristojnost odločati o imenovanju naslednika, se je medtem na izjave dalajlame že odzval uradni Peking.