Ob 20.30 za eno uro ugasnimo luči in pomagajmo Zemlji

Nevladna okoljska organizacija Svetovni sklad za naravo (WWF) tudi letos na izbrano soboto v marcu ljudi po vsem svetu poziva, naj ob 20.30 po lokalnem času za eno uro ugasnejo luči in s tem prispevajo k povečanju ozaveščenosti o nujnosti varovanja planeta.

Pričakujejo, da bo pri pobudi Ura za zemljo letos sodelovalo na milijone ljudi v več kot 180 državah in ozemljih. Luči bodo ugasnili tudi na nekaterih največjih svetovnih znamenitostih.

»Pravkar smo imeli najbolj vroče leto, najtoplejše desetletje in najvišje temperature morja v zgodovini. Bili smo priča zgodovinsko največjim požarom, nevihtam in sušam,« so zapisali pred današnjo 19. izvedbo največjega svetovnega okoljskega gibanja.

Pozvali so k opuščanju fosilnih goriv, ki onesnažujejo Zemljo in so glavni vzrok za naštete stvari. Ob tem so pozvali k uporabi obnovljivih virov energije.