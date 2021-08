Ob 17.10 izmerili novi temperaturni rekord, 47,2 stopinje Celzija.

Temperature v Španiji so se zaradi vročinskega vala v Sredozemlju povzpele nad 47 stopinj Celzija, kar je nov rekord v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V občini Montoro v Andaluziji na jugu Španije so v soboto po podatkih vremenske službe Aemet ob 17.10 izmerili nov temperaturni rekord, in sicer 47,2 stopinje Celzija.Najvišja zabeležena temperatura v državi, ki jo je sobotni rekord presegel, je bila pred tem izmerjena v mestu Cordoba 13. julija 2017 in je znašala 46,9 stopinje.Peklensko vročino so konec tedna zabeležili tudi v severovzhodnem mestu Zaragoza, kjer se je živo srebro povzpelo na 43,2 stopinje, in v prestolnici Madrid, kjer so izmerili 41 stopinj Celzija. Na priljubljenem letoviškem otoku Majorka so se temperature v nekaterih vaseh v notranjosti otoka povzpele nad 40 stopinj, podobne temperature so zabeležili tudi na Kanarskih otokih.Prihodnji teden naj bi se temperature v Španiji nekoliko znižale. Vremenoslovci so v Madridu za torek napovedali »le« 33 stopinj.Čeprav je tveganje za gozdne požare izjemno veliko, se je Španija letos večjim uspešno izognila. V Kataloniji so pristojne oblasti zaradi požarne ogroženosti sicer prepovedale vstop v gozdove.