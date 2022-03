O Putinovi ljubici razkrili šokantne podatke: skriva se na tajni lokaciji

Neimenovani vir je za britanski portal Page Six povedal, da se domnevna ljubica Vladimirja Putina Alina Kabajeva z njunimi štirimi otroki skriva v Švici. »Medtem ko Putin napada Ukrajino, običajne ljudi in ustvarja begunsko krizo, je njegova družina skrita na varnem v zasebnem dvorcu nekje v Švici,« je dejal vir.

Osemintridesetletna nekdanja gimnastičarka z olimpijskim zlatom Kabajeva naj bi imela z 69-letnim Putinom štiri otroke, pišejo tuji mediji. Čeprav se o njuni zvezi šušlja vse od njegove ločitve z Ljudmilo Škrebnevo , pa par o svojem odnosu ni nikoli javno spregovoril.

Viri trdijo, da imata Kabajeva in Putin sedemletni dvojčici, rojeni v švicarskem Luganu februarja 2015. Imela naj bi tudi dva mlajša sina. »Alina ima mlajša sinčka in dvojčici s Putinom. Vsi otroci imajo švicarske potne liste in predvidevam, da ga ima tudi ona,« pravi vir.

Putin nikoli ni dovolil vprašanj o svojem zasebnem življenju. »Ne dovolim vpletanja v svojo zasebnost. Vedno sem se negativno odzval na tiste, ki so svoje radovedne nosove vtikali v druga življenja in pri tem doživljali erotične fantazije,« je nekoč povedal.

Prejemala je letno plačo devet milijonov evrov

Z Ljudmilo je bil poročen 30 let, leta 2013 pa sta se razšla pred kamerami. Leta 2008 je ruski časopis Moskovski Korespondent poročal, da se je Putin ločil od Ljudmile in se namerava poročiti s Kabajevo. Kremelj je navedbe zanikal, časopis pa je kmalu zatem nehal izhajati. Kljub temu ugibanja o Putinovi zvezi z nekdanjo telovadko niso potihnila, po nekaterih virih naj bi se skrivoma že poročila.

Kabajeva je bila osem let celo poslanka v dumi, leta 2014 pa jo je Kremelj imenoval na čelo državne National Media Group (NMG) z letno plačo devet milijonov evrov. A kljub temu visokemu položaju jo je bilo v zadnjih letih le redko videti v javnosti. Leta 2013, potem ko so se pojavile navedbe, da je rodila hčerko v elitni porodnišnici v Ticinu v Švici, je zanikala, da bi imela otroke.

Medtem ko Kabajeva ostaja v Švici, naj bi Putin Škrebnevo in obe starejši hčerki poslal v luksuzni bunker v pogorju Altaj v Sibiriji, ki naj bi bil tako trden, da bi v njem preživeli tudi jedrsko vojno, je povedal politolog Valerij Solovej.