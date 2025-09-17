Nune spolno zlorabljale soredovnice

V Katoliški cerkvi se, ko so tema žrtve spolnih zlorab, večinoma govori o otrocih. A kot v ta ponedeljek izdani znanstveni študiji ugotavlja teologinja Barbara Haslbeck, se med žrtvami znajdejo tudi nune. Haslbeckova, ki izvaja raziskave na Univerzi v Regensburgu, je za svojo 378-stransko »pionirsko študijo«, kot jo objavljeno v knjigi oglašuje založba Herder Verlag, obsežno intervjuvala petnajst nun iz nemških redov.

Po njenih besedah je ena od ugotovitev ta, da storilci niso vedno moški, ampak včasih tudi soredovnice. »Več žensk mi je poročalo o zlorabah s strani soredovnic. In to v obsegu, ki ga nisem nikoli pričakovala,« je teologinja po poročanju avstrijskega ORF povedala za katoliško tiskovno agencijo. Še posebno jo je šokirala ta ugotovitev: »Devet žensk je v otroštvu doživelo spolno zlorabo in to breme omenilo duhovnemu vodstvu.« Nato so bile spet zlorabljene.

Knjiga z naslovom Spolna zloraba redovnic v nemško govorečih državah: podcenjen pojav in njegovi sistemski pogoji razkriva še, da so v nasprotju z nasilnimi ženskami moški svoje napade žrtvam opravičevali prek duhovnih razlag, denimo: »To ti počnem zato, da ti pokažem, kako zelo te Bog ljubi.« Storilci naj bi s svojimi dejanji žrtve tudi prepričevali, da bodo te na tak način lažje prestale travme iz otroštva.

Pri zlorabi redovnic je, kot še ugotavlja teologinja, fizično nasilje zelo redko. Približno polovica žensk je imela s storilci celo tesno čustveno vez. »Začele so jim ne le čistiti in kuhati, ampak tudi pisati pridige,« pojasnjuje. Nekatere so potrebovale več let, da so spoznale, kaj se jim je v resnici zgodilo. Oziroma šele takrat, ko so videle, kako »duhovnik na podoben način izkorišča druge ženske«.