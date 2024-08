Nujno branje, če tudi vi kupujete na Temu in Shein: odkrili so strupene snovi

Seulske oblasti so pri modnih dodatkih, ki jih med drugim prodajata priljubljena spletna trgovca Shein in Temu, odkrile strupene snovi. V nekaterih primerih so tudi za več stokrat presegle dovoljene ravni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Priljubljenost kitajskih spletnih trgovcev, kot so Shein, Temu in AliExpress, je v zadnjih letih močno zrasla, saj izdelke, med njimi oblačila in modne dodatke, ponujajo po izjemno nizkih cenah. Njihov način poslovanja in varnostni standardi so na drugi strani poželi številne kritike, tudi iz EU in Južne Koreje.

Nevarne snovi lahko povzročijo neplodnost

Oblasti v Seulu tedensko izvajajo preiskave proizvodov, kupljenih v omenjenih trgovinah. V zadnjem inšpekcijskem nadzoru so po poročanju AFP pod drobnogled vzeli 144 proizvodov, številni pa niso dosegli zakonskih standardov.

V čevljih, naročenih prek Sheina, so odkrili visoke vsebnosti ftalatov - kemikalij, ki se uporabljajo za večjo prožnost plastike. Pri enem paru so zaznali raven, ki je 229-krat presegla zakonsko dovoljeno mejo. Kot je za AFP povedal eden od članov seulske ekipe, so te snovi nevarne in lahko med drugim povzročijo neplodnost.

Shein: Redno izvajamo teste vzorčenja

V Sheinovih pokrovčkih so odkrili dvakrat preseženo dovoljeno vrednost formaldehida, kemikalije, ki se običajno uporablja v izdelkih za gradnjo domov. V dveh stekleničkah laka za nohte so ugotovili dioksan, katerega vrednost je 3,6-krat presegla dovoljeno.

Shein je AFP povedal, da tesno sodelujejo z mednarodnimi neodvisnimi agencijami za testiranje, da redno izvajajo teste vzorčenja, da bi zagotovili, da izdelki, ki jih zagotavljajo dobavitelji, izpolnjujejo njihove varnostne standarde.

Sandali iz Temuja so medtem vsebovali vrednosti svinca, ki so več kot 11-krat presegale dovoljeno mejo, med drugim še navaja AFP. Iz Temuja se na ugotovitve še niso odzvali.