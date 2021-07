Nudista bežala pred jelenom

44

ljudi je konec tedna doletela globa.

Zaradi širjenja hitro nalezljive različice delta so v najbolj poseljeni avstralski zvezni državi Novi Južni Wales zaostrili ukrepe za zamejitev širjenja virusa, v soboto je začela veljati tudi omejitev gibanja, kar pa bi dvema nadobudnima kopalcema lahko prekrižalo načrte. A se nista dala.Prepovedim navkljub sta se odpravila na plažo, odvrgla prav vse krpice in se začela vdajati poletnim radostim, dokler njune nudistične uživancije ni na mah zaustavil jelen! Žival je preplašila gola možakarja, zapodila sta se v avstralsko goščo, med begom pred jelenom pa izgubila orientacijo, zato sta morala na pomoč poklicati reševalce. In če ni bilo dovolj nerodno že to, da ju je (pol)gola moral reševati helikopter, sta zaradi kršenja smernic za splošno zdravje prebivalstva dobila še precej zajetno globo 630 evrov. Vsak.Jelen sicer ni avstralska avtohtona živalska vrsta, a vendar jih v deželi tam spodaj poznajo že dobrih sto let, zato ne avstralski javnosti ne oblastem ni jasno, kaj je radoživa nudista tako splašilo. A dejstvo ostaja, da sta pred jelenom pobegnila v goščavo in se izgubila. Prvega so našli povsem golega in le z nahrbtnikom na ramenih, drugi je bil vsaj delno oblečen. »Težko je ukrepati proti idiotom,« jezika ni šparal policijski načelnik. »Ne le da sta brez tehtnega razloga zapustila dom in tako ogrozila javno zdravje, povrhu sta se še izgubila v nacionalnem parku, da smo morali del nujne službe in policije, ki ju v tem času zdravstvo še kako potrebuje, preusmeriti v njuno reševanje. Moralo bi ju biti sram.«Zgodba nudistov, ki sta bežala pred jelenom, je vsekakor tista, ki najbolj odmeva. Čeprav nista edina, ki se nista držala ponovno uvedenih ukrepov. Bila sta namreč le dva izmed 44 ljudi, ki so minuli konec tedna odšli od doma in za to mastno plačali.