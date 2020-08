Novost glede bolniške odsotnosti

Vlada je sprejela odlok o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljenih zaradi epidemije novega koronavirusa. Odločanje v zvezi z bolniško odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, sanitetnimi prevozi in zdraviliškim zdravljenjem bo takšno kot pred epidemijo.



Od razglasitve epidemije je bil denimo uveljavljen začasen način odločanja imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Oba organa ZZZS sta v zadevah iz svoje pristojnosti odločala le na podlagi zdravstvene in druge razpoložljive dokumentacije brez osebnih pregledov zavarovanih oseb.



Določeni začasni ukrepi pa so bili vezani na druge omejitvene ukrepe, ki so veljali med epidemijo in ne veljajo več. Na primer, eden od začasnih ukrepov je urejal pravico zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza tudi v nenujnih primerih, ker zaradi prepovedi javnega linijskega in železniškega prevoza potnikov bolniki niso mogli do zdravnika. Lahko bodo šli v zdravilišča Drugi ukrep pa je zagotavljal, da bodo kljub takratnemu neizvajanju zdravstvene rehabilitacije in drugih nenujnih oblik zdravljenja najpozneje v treh mesecih po prenehanju začasnega ukrepa zavarovanci lahko prišli do odobrenega zdraviliškega zdravljenja.

Odlok, ki bo prenehal veljati, je generalnemu direktorju ZZZS dajal tudi pooblastilo, da sam določi začasne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki.



Kot so zapisali v sporočilu po dopisni seji vlade, je končanje ukrepov, ki so veljali od 8. maja, predlagala tudi strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19.