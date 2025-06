Novo v primeru pogrešane Maddie, ki je skrivnostno izginila pred 18 leti

Portugalska policija je na zahtevo nemških oblasti danes začela novo preiskavo izginotja britanske deklice Madeleine McCann leta 2007. Kot je povedal tiskovni predstavnik policije, bo preiskava od danes do petka potekala blizu obmorskega letovišča Lagos na jugu Portugalske, kjer je izginila tedaj triletna deklica, poročajo tuje tiskovne agencije.

Portugalska policija je zaprla območje. FOTO: Patricia De Melo Moreira Afp

Maddie, kot so klicali deklico, je 3. maja 2007 izginila iz počitniškega apartmaja v letovišču Praia da Luz, kjer je bivala s starši, medtem ko so ti v bližini večerjali. Deklice niso nikoli našli. Zadnjo preiskavo v zvezi z njenim izginotjem, ki je bilo izredno odmevno v medijih, so opravili maja 2023.

Osumljenec živel blizu kraja, kjer je izginila

Novo preiskavo izvajajo na zahtevo državnega tožilstva v Braunschweigu na severu Nemčije, ki preiskuje osumljenega za umor Madeleine McCann Christiana Brücknerja. »Vsi dokazi, ki jih bo zasegla policija, bodo po predhodnem dovoljenju nacionalnega državnega tožilstva predani agentom nemške zvezne kriminalistične policije,« je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik portugalske policije.

Brückner je v času izginotja Madeleine McCann živel blizu kraja, kjer je bila na počitnicah s starši. V noči, ko je deklica izginila, je v bližini njihovega apartmaja zazvonil mobilni telefon, registriran nanj. Nemški pravosodni organi so leta 2020 sporočili, da ga je glavni osumljenec za dekličino izginotje. Brückner vpletenost vseskozi zanika.

Leta 2005 posilil 72-letnico

Nova preiskava se bo po napovedih osredotočila na območje med letoviščem Praia da Luz in hišo, kjer je Brückner živel med letoma 2000 in 2017.

Brückner trenutno prestaja sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva 72-letne Američanke leta 2005, ki se bo iztekla septembra. Sodišče v Nemčiji ga je lani v nepovezanem sojenju oprostilo obtožb treh posilstev in dveh primerov spolne zlorabe otrok, storjenih med letoma 2000 in 2017 na Portugalskem.