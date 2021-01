Novo tresenje tal ob 22.30. Ste ga čutili?

Tla na Hrvaškem so se ob 22.30 ponovno nekoliko močneje stresla. Sunek potresa je imel po poročanju Evromediteranskega seizmološkega centra (EMSC) magnitudo 4,5 in imel epicenter 60 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.



Z Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje (Arso) so sporočili, da so ob 22.29 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,9 v bližini Zagreba, 141 km jugovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci vzhodne in osrednje Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Gre za enega močnejših popotresnih sunkov po rušilnem potresu z magnitudo 6,2, ki je 29. decembra lani nekaj minut po poldnevu stresel osrednjo Hrvaško, močno smo ga čutili tudi v Sloveniji. Tla so se tedaj tresla med 20 in 30 sekund. V Petrnji in okolici je umrlo sedem ljudi, nastala je ogromna gmotna škoda. Potres je Petrinjo stresel že dan prej malo po pol sedmi uri zjutraj. Tudi tisti potres z magnitudo 5,1 so čutili številni prebivalci Slovenije, tako kot nekatere izmed močnejših popotresnih sunkov, ki jih je bilo že krepko preko 300.