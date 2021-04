Novo spodnje perilo za vojakinje

Prikrojili bodo vso opremo

Švicarska vojska si želi več nabornic. FOTO: Sezer Ozger/Getty Images

Vojaki in vojakinje so po dolžnostih izenačeni.

Švica velja v marsikaterem pogledu za napredno državo, a nikakor ne na področju enakopravnosti med spoloma. Zgovoren je že podatek, da so si ženske volilno pravico izborile izjemno pozno, šele leta 1971, zdaj pa je na plan prišla še diskriminacija v vojaških vrstah. Pripadnice vojske bodo šele po novih pravilih lahko nosile žensko spodnje perilo!Do zdaj so morale namreč shajati z moškimi spodnjicami, ki so ne le neustrezne oblike, ampak največkrat tudi mnogo prevelike. Tudi preostala obleka je izdelana po izključno moškem kroju, so že dolgo kritične tamkajšnje vojakinje, a jim zelo dolgo ni nihče prisluhnil.Vrhovni so zdaj končno sklenili, da je napočil čas za napredek in spremembe, ne nazadnje bodo le tako uspešno privabili med nabornike tudi predstavnice ženskega spola, ki jih je za zdaj v švicarski vojski le za odstotek. Upajo, da se bo ta delež s spremembami v garderobi povečal na deset odstotkov, zdajšnja vojaška oblačila namreč izvirajo iz osemdesetih let minulega stoletja in so potrebna osvežitve. Pristojni zagotavljajo, da bodo vojakinjam zagotovili dva nova kompleta spodnjega perila, poletnega in zimskega, prevetrili pa bodo tudi preostalo opremo, kot so nahrbtniki in zaščitni jopiči ter obutev, in jo prikrojili različnim postavam.Pobudo je pozdravila tudi obrambna ministrica, ki je poudarila, da so vojakinje in vojaki od leta 2004 po dolžnostih in delu na terenu povsem izenačeni, zato je nujno, da tudi delajo v enakovrednih razmerah. Kot so vojakinje že dolgo opozarjale, je bistvena razlika, ali opravljaš delo v pisarni ali pa se plaziš po tleh, oprtan s 27-kilogramskim nahrbtnikom, in to v neudobnem spodnjem perilu.Na neenakopravnost v vojaških vrstah opozarjajo tudi v ZDA, kjer vojaki prejemajo denarna nadomestila, s katerimi si lahko kupijo primerno spodnje perilo, medtem ko vojakinje ta strošek pokrivajo same.