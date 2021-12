Novo odkritje znanstvenikov bi lahko končno premagalo koronavirus

Znanstveniki so odkrili protitelesa, ki delujejo na nespremenjene dele novega seva koronavirusa, kar bi lahko pomagalo nevtralizirati omikron in druge različice covida 19. »Prepoznavanje 'široko nevtralizirajočih' protiteles proti bodičasti beljakovini, prek katere virus vstopi v človeške celice, lahko pomaga razviti boljša cepiva in protitelesa, ki bodo učinkovita ne le proti omikronu, ampak tudi proti prihodnjim različicam korone,« je dejal David Veesler, raziskovalec z Medicinskega inštituta Howard Hughes in izredni profesor za biokemijo na Medicinski fakulteti Univerze v Washingtonu v Seattlu. »Ta ugotovitev nam pove, da lahko z osredotočanjem na protitelesa, ki merijo na specifična mesta na tej veljakovini, najdemo način za premagovanje nenehnega razvoja koronavirusa.« Celotno raziskavo najdete na tej povezavi.

Dosedanje študije so pokazale, da ima omikron 37 mutacij v bodičasti oziroma čepkasti beljakovini, kar deloma pojasnjuje, zakaj se tako hitro širi in okuži ljudi, ki so bili cepljeni, pa tudi tiste, ki so covid že preboleli.