Novo odkritje: tisti, ki so preboleli covid 19, imajo težave z erekcijo

Minilo je slabo leto in svet se še vedno bori s smrtonosnim koronavirusom. Mnogi nestrpno čakajo, da bodo podjetja na trg poslala cepivo proti covidu 19, saj je znano, da srečanje z okužbo lahko še dolgo povzroča številne nevšečnosti. Tisti, ki so jo že preboleli, poročajo o številnih zdravstvenih težavah tudi kasneje. Med tistimi, ki jih bo še posebej šokiralo novo odkritje, pa je moški del populacije, saj menda okužba povzroča celo težave v spolnosti in vpliva na reprodukcijo.



Ibtimes poroča, da so sicer najpogostejše dolgotrajne posledice okužbe s koronavirusom dolgotrajni glavoboli, pospešeno bitje srca, izguba las, vonja in okusa, slabši spomin, težave s spanjem, izpuščaji in bolečine v mišicah. Klinika Mayo pa v svojih raziskavah ugotavlja, da lahko srečanje z virusom vpliva tudi na erektilno sposobnost in vodi v erektilno disfunkcijo.



Najpogosteje naj bi te težave odkrili pri starejših bolnikih. Mayo klinika naj bi v svoji študiji odkrila, da se to dogaja pri večjem delu starejših bolnikov, ki so se zdravili na intenzivnih oddelkih. Simptomi erektilne disfunkcije so povezani tudi s pomanjkanjem spolne sle. Kako pride do tega, da virus povzroča tudi te vrste zdravstveno težavo, še niso odkrili.