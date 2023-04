Novo največje mesto

Melbourne je prvič prehitel Sydney kot najbolj naseljeno mesto v Avstraliji. Sydney je naziv največjega mesta v deželi tam spodaj nosil več kot sto let. Melbournu je to zdaj uspelo zaradi spremembe mestnih meja, poročajo tuji mediji.

Prvič po zlati mrzlici v 19. stoletju je postal najbolj naseljeno avstralsko mesto in je prehitel svojega zgodovinskega tekmeca, je sporočil avstralski statistični urad. Sydney, ki je glavno mesto avstralske zvezne države Novi Južni Wales, je naziv največjega mesta ponosno nosil več kot stoletje. A ker prebivalstvo na obrobju Melbourna hitro narašča, so se meje mesta leta 2021 razširile še na območje Meltona, zaradi česar je mesto po številu prebivalcev preseglo Sydney.

Hitra rast Melbourna je predvsem posledica mednarodnih migracij.

Glede na zadnje vladne podatke iz junija 2021 ima Melbourne 4,875.400 prebivalcev, kar je 18.700 več kot Sydney. Hitra rast prestolnice zvezne države Viktorija je predvsem posledica mednarodnih migracij, je ob tem povedala demografinja avstralske nacionalne univerze Liz Allen.

Toda ponosni prebivalci Sydneyja se bodo lahko še vedno sklicevali na navedbe statističnega urada, da je bilo to mesto junija 2021 največje, če primerjamo širši regiji Sydneyja in Melbourna. Širša območja mesta namreč vključujejo tudi prebivalstvo, ki se pogosto vozi v mesto ali tam dela, vendar živi v majhnih občinah in na podeželskih območjih na obrobju.

Na tak način ostaja Sydney s skoraj 5,26 milijona prebivalcev širšega velemestnega območja še naprej najbolj naseljeno mesto, so pojasnili pri statističnem uradu. Vendar pa je glede na napovedi pričakovati, da bo širše območje Melbourna v naslednjem desetletju zaradi večje rasti doseglo in preseglo širše velemestno območje Sydneyja.