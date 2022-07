Novinarka obsojena na osem let zapora zaradi 'izdaje'

Belorusko sodišče je 28-letno novinarko Katerino Bahvalovo na sojenju za zaprtimi vrati obsodilo na osem let in tri mesece zapora zaradi izdaje, je sporočila beloruska državna agencija Belta. Javnost ni dobila nobenih informacij o njenih grehih in vsebini 'izdaje': tudi novinarkin odvetnik je moral podpisati pogodbo o zaupnosti podatkov in se zavezati k javnemu molku, poroča Slobodna Dalmacija.

V Belorusiji je najmanj 1244 političnih zapornikov.

Sojenje je potekalo v beloruskem mestu Gomel, novinarka pa je bila obtožena po členu kazenskega zakonika, ki sankcionira razkrivanje državnih skrivnosti tujcem, vohunjenje in ogrožanje državne varnosti. Novinarka je pri svojem delu uporabljala psevdonim Katerina Andrejeva in je že dve leti v beloruskih zaporih. Pridržali so jo že novembra 2020, ko je snemala shod v Minsku, sredi protestnega gibanja proti ponovni izvolitvi Aleksandra Lukašenka za beloruskega predsednika. Kmalu so jo obtožili organizacije nemirov in prvič skupaj s kolegico Darjo Čulcovo obsodili na dve leti zapora.

Aleksander Lukashenko. FOTO: Š Handout, Reuters

Lukašenkove oblasti so odkrito sankcionirale dejstvo, da sta oba novinarki delali za Belsat, medijsko platformo beloruskih kritikov Lukašenka z začasnim sedežem v Poljski. Ta opozicijski medij je belorusko sodišče že v začetku leta 2021 razglasilo za ekstremističnega. Amnesty International je sojenje Bahvalovi obsodila kot lažen in političen proces ter 'še eno grozljivo in nepravično sodbo proti pogumni novinarki'. »Katerino Andrejevo in druge kritike beloruskih oblasti, ki so v zaporu le zaradi mirnega uveljavljanja svoje pravice do svobode izražanja, je treba nemudoma izpustiti.«

Režim Lukašenka, ki ga na zahodu označujejo za Putinov despotski satelit v Belorusiji, je neprekinjeno na oblasti od leta 1994 in je od takrat na desetine kritikov, opozicijskih borcev in novinarjev obsodil na visoke zaporne kazni. Po podatkih beloruskih združenj za človekove pravice, ki jih tudi neusmiljeno preganjajo, je trenutno v Lukašenkovih zaporih v Belorusiji najmanj 1244 političnih zapornikov.