Novinarka Tatjana doživela udar zvočnega topa? »Slišal se je zvok. 30 minut sem imela vrtoglavico.«

Po največjem študentskem in civilnem zborovanju v zgodovini Beograda se še naprej vrstijo pričevanja o veliki zmedi v središču mesta po tistem, kar so prebivalci in strokovnjaki opisali kot udar zvočnega topa.

Tatjana Om, novinarka nemškega medija Welt, ki je bila v soboto v Beogradu, je na družbenem omrežju X delila svojo izkušnjo incidenta, ki se je zgodil v središču mesta.

»Glede na to, da je glavna razprava danes v Beogradu o morebitni uporabi t. i. LRAD zvočnega topa, naj opišem svojo izkušnjo. Stala sem točno pred vhodom v svoj hotel, da bi opazovala 15 minut tišine. Tišina. Pred mano zmedena skupina ljudi. Po 12 minutah sem nenadoma zaslišala zvok. Nisem ga mogla identificirati. Nato se je zaslišala trobenta in naenkrat se je pred mano ustvarila panična gneča. Vse nas je stisnila ob vhodna vrata. Bilo je veliko zmede. Potrebovali smo nekaj časa, da smo se vrnili v predhodno stanje. Ljudje so še naprej bežali proti parku na Slaviji,« je zapisala novinarka Welta.

(Oglejte si posnetek):

Po njenih besedah je naslednjih 30 minut čutila močno vrtoglavico in nelagodje. »Pripisala sem to gneči, vendar bi lahko bilo tudi posledica nečesa drugega, saj vse več ljudi poroča o podobnih simptomih. Tudi več ljudi je poročalo o vrtoglavici, bolečinah v ušesu, vrtoglavicah in motnjah spanja,« je dodala novinarka.

Spomnimo, več sto prebivalcev Beograda, ki so bili v soboto v bližini Trga Slavija, zlasti pri križišču Ulice kneza Miloša in Ulice kralja Milana, je z mediji, nevladnimi organizacijami in na družbenih omrežjih delilo svoja pričevanja o incidentu. Po teh pričevanjih je na tem območju prišlo do napada z »zvočnim topom«, nelegalnim policijskim in vojaškim orožjem za nadzor večjih skupin ljudi.

Po incidentu so številni prebivalci prijavili poškodbe, ki so jih utrpeli bodisi zaradi gneče in prerivanja po dogodku bodisi zaradi delovanja samega zvočnega signala.