Novinarka se je povaljala v blatu in lagala, da je pomagala v poplavah

V Nemčiji razburja poteza novinarke(39), ki je za televizijo RTL snemala reportažo o odpravljanju posledic po katastrofalnih poplavah, ki so v minulem tednu prizadele Nemčijo.Novinarka je »na pomoč« prišla mestu Bad Munstereifel, da bi prepričala gledalce, da je res pomagala domačinom, pa se je sama umazala z blatom. A imela je smolo. Opazoval jo je eden od domačinov in jo posnel, kako se je »namaskirala« za pred kamero ter posnetek objavil na Twitterju.Vodstvo nemške televizije se je na dogodek ostro odzvalo, kot so zapisali, je bil pristop novinarke v nasprotju z novinarskimi standardi in jo po tem, ko so videli, kaj je naredila, nemudoma odpustili.