Novinar toži Janšo, užalili so ga njegovi tviti

Očitajo mu omalovažujoče pisanje

Premierse bo moral na sodišču ponovno zagovarjati zaradi svojih tvitov. Po novinarkah RTV Slovenijainga toži še novinar revije Reporter»Čista laž. Očitno je Kršinar že na trdi drogi,« je Janša oktobra 2019 tvitnil ob članku Kršinarja z naslovom »Janez Janša grozil Šarčevi poslankis povračilnimi ukrepi, ko pridejo na oblast: Padale bodo glave!« Članek se je nanašal na dogajanje na seji komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, novinar pa se je pri tem skliceval na izjavo poslanke LMŠ Jerce Korče, ki jo je po seji objavila na twiterju.Kršinar je pozneje pridobil magnetogram seje in ugotovil, da je bila informacija delno netočna. Reporter poroča, da je novinar takoj na spletni strani objavil novi članek z naslovom: »Čigava glava bo letela? Janša govoril, da bo Šarec plačal s svojo glavo! Ni pa grozil, kot je trdila Jerca Korče.«Poleg omenjenega tvita je Janša mesec dni kasneje delil tudi Kršinarjevo fotografijo na zvitku toaletnega papirja ter zapis, ki je bil po mnenju novinarja žaljiv. V tvitu je Mahnič, trenutni državni sekretar za nacionalno varnost, vprašal, ali je »Kršinar spet mešal viski in Helex«. Kršinar ob tem poudarja, da ni uporabnik drog in pomirjeval, prav tako ni alkoholik, nikoli ni imel težav, povezanih z zlorabo drog ali alkohola, kar lahko sodišču po potrebi dokaže tudi z zdravstveno kartoteko. Kot piše v kazenski tožbi, »obdolženi že od leta 2017 na različnih družbenih omrežjih pogosto piše omalovažujoče tako o reviji Reporter kot tudi o tistih, ki jo ustvarjajo, predvsem o zasebnem tožilcu«.Predobravnavni narok je bil razpisan za 26. maj, a je bila razprava zaradi bolezni pooblaščenke tožeče stranke preložena, novi datum pa še ni določen.