Novinar se je javljal v živo iz Kijeva, ko je eksplodiralo (VIDEO)

Ruski napad na Kijev je posnel BBC. Novinar Huga Bachege se je v trenutku raketnega napada ravno oglašal v živo. Poročal je o zadnjih informacijah iz Ukrajine, prenos pa je bil prekinjen zaradi eksplozije. Voditeljica mu je svetovala, naj se zateče na varnejše mesto. BBC piše, da je že sporočil, da so on in snemalna ekipa na varnem.

Iz Ukrajine danes poročajo o številnih eksplozijah v več mestih po državi taradi ruskih raketnih napadov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so bili v napadih, mrtvi in ranjeni. Iz Kijeva poročajo o petih mrtvih in 12 ranjenih. Žrtve naj bi bile tudi drugod po državi.