Novinar: Kako se držite po Kirkovi smrti? Trump: Zelo dobro. Gradimo plesno dvorano

Tyler Robinson, osumljen za umor ameriškega konservativnega aktivista Charlieja Kirka, je bil aretiran v četrtek zvečer in javno identificiran v petek. Člani njegove družine so ga prijavili oblastem. Aretiran je bil v četrtek okoli 22. ure po lokalnem času po 33 ur dolgem iskanju, je povedal direktor FBI-ja Kash Patel.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so novinarji pred Belo hišo vprašali, kako se počuti. »Gospod predsednik, izrekam vam sožalje. Moje sožalje ob izgubi vašega prijatelja Charlieja Kirka. Kako se držite zadnjih dan in pol, gospod predsednik?« je vprašal novinar Trumpa. »Mislim, zelo dobro. Mimogrede, vidite tam vse tiste tovornjake? Pravkar so začeli graditi novo plesno dvorano za Belo hišo, kar je nekaj, kar so poskušali pridobiti, veste, že približno 150 let. In to bo čudovito. Popolnoma veličastna gradnja. Ravno smo začeli, tako da bo zelo lepo dokončana. In dejansko bo ena najboljših na svetu,« je odgovoril Trump.

Kdo je bil Charlie Kirk?

Charlie Kirk (31) je bil kontroverzna osebnost ameriške politike, ki so jo mnogi imeli za prihodnost konservativizma zaradi njegove sposobnosti motiviranja mladih. Bil je ključni organizator v MAGA koaliciji Donalda Trumpa in je pomagal vrniti Trumpa v Belo hišo za drugi mandat.

Kirk je bil odločen zagovornik pravice do orožja, ostro se je nasprotoval splavu, bil je kritičen do transspolnih pravic in je širil lažne trditve o covidu-19. Njegova stališča so povzročala polarizacijo na univerzah, kjer so njegovi provokativni govori privabljali tako številne privržence kot glasne nasprotnike.