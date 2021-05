Novi Titanik bo del zabavišča

Več kot 100 milijonov

Titanik bo vendarle še enkrat ugledal luč sveta, sporočajo iz kitajske ladjedelnice: tam namreč gradijo repliko nekoč in zelo kratek čas najrazkošnejše potniške ladje pod soncem, le da tokrat ne bo plula, ampak bo ponujala doživetje kar privezana ob nabrežju reke Čidžjang blizu mesta Čengdu.Tokrat bo ladja zares nepotopljiva, zagotavljajo, dolga pa bo prav toliko kot izvirni parnik, torej 269 metrov in široka dobrih 28. Nastaja v kitajski pokrajini Sečuan, nekaj fotografij iz zraka pa dokazuje izjemen napredek in seveda potrditev, da je na poti zares novi Titanik. Ta bo v središču novega zabaviščnega parka Romandisea, obiskovalci pa se bodo lahko zabavali v nekoliko prirejeni notranjosti: na voljo bodo namreč plesna dvorana, gledališče, prostrane palube in celo bazen, najpetičnejši pa si bodo lahko privoščili tudi prenočitev v kateri od razkošnih kabin. V ladjedelnici so projekt potrdili že pred petimi leti, zahtevna gradnja v parku, ki šele nastaja, pa poteka počasi; do zdaj so porabili skupno 23.000 ton jekla in zapravili več kot sto milijonov evrov, koliko bo znašala celotna naložba, ni znano.Avstralci pa so se replike Titanika lotili drugače: napovedali so gradnjo ladje, Titanika II, ki bo prav zares plul po razkošnem oceanu: prostora bo za 2435 potnikov v 835 kabinah. Krstna plovba je načrtovana za prihodnje leto, a gre pričakovati precejšnjo zamudo.