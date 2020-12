Britanski minister za zdravjeje danes dejal, da se je vlada za ustavitev javnega življenja v jugovzhodni Angliji in Londonu odločila, ker je novi sev koronavirusa ušel izpod nadzora, poročajo tuje tiskovne agencije.»Ukrepali smo zelo hitro in odločno,« je minister dejal za televizijo Sky News. »Žal je novi sev ušel izpod nadzora. Spraviti ga moramo nazaj pod nadzor,« je dodal.Britanski premierje v soboto dejal, da se novi sev očitno prenaša bistveno lažje in je po prvih ugotovitvah »do 70 odstotkov bolj nalezljiv«.Johnson je zaradi novega seva novega koronavirusa odredil nove omejitve za London in jugovzhodno Anglijo, ki so začele veljati danes. Prebivalci teh območij morajo v skladu z ukrepi ostati doma najmanj do 30. decembra.Hancock je razmere za Sky News opisal kot »smrtno resne«. Dodal je, da bi se morali zdaj vsi vesti, kot da so okuženi z novim koronavirusom. »To je edini način, da bomo virus spravili pod nadzor,« je dodal.Velika Britanija je med evropskimi državami, ki jih je pandemija koronavirusne bolezni najhuje prizadela. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so na Otoku doslej potrdili več kot dva milijona okužb z novim koronavirusom, za covidom 19 pa je umrlo več kot 67.000 ljudi. 8. decembra so v državi začeli množično cepljenje prebivalstva proti covidu 19. Johnson je v soboto dejal, da za zdaj ni dokazov, da bi bilo cepivo proti novemu sevu manj učinkovito kot proti ostalim.