Novi Sad protestnike pozdravil z rdečo preprogo, protestom še ni videti konca (FOTO in VIDEO)

Skupina študentov beograjskih univerz je včeraj zvečer po dvodnevnem pohodu prispela v Novi Sad, kjer so se pridružili tamkajšnjim kolegom pri blokadi vseh treh mestnih mostov. Ob prihodu so pred železniško postajo, kjer je 1. novembra lani v tragičnem zrušenju nadstreška umrlo 15 ljudi, položili cvetje in se poklonili žrtvam s 15-minutnim molkom. Danes namreč obeležuje točno 3 mesece od te tragične nesreče.

Njihov pohod iz Beograda do Novega Sada je minil brez incidentov, spremljala pa jih je policija. Po nočitvi v mestu Indjija so včeraj dopoldne nadaljevali pot, pri tem pa so jih ob poti pozdravljali številni prebivalci Sremskih Karlovcev in Petrovaradina, ki so jih pogostili s hrano in pijačo.

Fotografija iz zraka prikazuje demonstrante, ki med 15-minutnim molkom v Novem Sadu 31. januarja 2025 svetijo s svojimi telefoni. FOTO: Nenad Mihajlovic Afp

Ganljiv sprejem v Novem Sadu

V Novem Sadu so študente pričakali domačini, ki so jih na Varadinskem mostu pozdravili z vzkliki »To je Srbija« ter jih zasuli s cvetjem in plišastimi igračami. Na sredini mostu so jim novosadski kolegi simbolično pripravili rdečo preprogo, s čimer so izkazali spoštovanje in enotnost. Ob vstopu v mesto so študenti vzklikali »Novi Sad«, »Študenti vas imajo radi« in »Jutri na vse tri mostove!«, s čimer so napovedali množično blokado mestnih mostov 1. februarja.

Študentske zahteve vključujejo objavo celotne dokumentacije o rekonstrukciji železniške postaje, umik obtožb proti aretiranim študentom, aktivistom in državljanom s prejšnjih protestov, kazenske ovadbe proti napadalcem na študente, profesorje in druge protestnike ter povečanje proračuna za univerze za 20 odstotkov.

Ob prihodu v mesto jih je pričakala nepregledna množica ljudi. Na nebu je žarel ognjemet, na ulicah pa odmevalo petje in glasni vzkliki podpore. Nekateri so prižgali bakle, študente pa so pričakali z bogato obloženimi mizami. Dogodek ni bil le študentski, saj se je med podporniki znašlo veliko meščanov, kar kaže na širšo družbeno podporo protestom.

Eden od razlogov za odstop premierja Miloša Vučevića je bil tudi nedavni napad na študente pred prostori vladajoče stranke SNS v Novem Sadu, ki se je zgodil v noči med 27. in 28. januarjem. Napadalci so študente pretepali s palicami in pestmi, ena študentka pa je bila huje poškodovana in se trenutno zdravi na Kliniki za maksilofacialno kirurgijo UKCV.

V podporo protestu so se organizirali tudi kolesarji, skejterji in rolerji, ki so se v velikem številu zbrali v kampusu Univerze v Novem Sadu in se nato podali na vožnjo po mestu. Že okoli 19. ure so v mesto prispeli tudi kolesarji iz Beograda, ki so jih domačini prav tako navdušeno sprejeli. Pohodniki in kolesarji so se nato skupaj odpravili do železniške postaje, kjer so se poklonili žrtvam tragedije.

Študentje med hojo skozi mesto Sremski Karlovci, na poti v Novi Sad. FOTO: Andrej Isakovic Afp

Blokade mostov in nadaljevanje protestov

Pohod in današnje aktivnosti so del širšega protesta, ki ga študenti organizirajo že več mesecev, potem ko je novembrska tragedija na železniški postaji terjala 15 življenj. Študenti zahtevajo popolno razkritje dokumentacije o prenovi postaje, odgovornost za vse vpletene ter umik obtožb proti protestnikom, ki so bili pridržani na prejšnjih demonstracijah.

Blokade se odvijajo na najmanj 63 fakultetah petih državnih univerz, dveh zasebnih fakultetah in štirih visokih strokovnih šolah.

Danes bo v Novem Sadu potekala blokada vseh treh mostov čez Donavo v okviru akcije »Trije meseci – trije mostovi«. Most svobode bo zaprt za 24 ur, Varadinski in Žežljev most pa do 15. ure. Poleg študentov iz Novega Sada in Beograda se bodo protestom pridružili tudi študenti iz drugih srbskih mest, kmetje, znane osebnosti ter predstavniki organizacij iz regije, ki podpirajo gibanje.

V preteklih treh mesecih se je študentskemu gibanju pridružilo več sto tisoč ljudi, ki so se na ulicah več kot 130 mest poklonili žrtvam s 15-minutnim molkom. Največji protesti so bili 22. decembra in 27. januarja v Beogradu, kjer se je po nekaterih ocenah zbralo več kot 200.000 ljudi.

Oblasti trdijo, da so vse zahteve že izpolnile, vendar študenti vztrajajo, da to ne drži in da nobena ni bila v celoti uresničena. Gradbena fakulteta Univerze v Beogradu je večkrat objavila analize dokumentacije, v katerih je jasno navedeno, kateri dokumenti manjkajo ali so nepopolni.

Danes blokirajo tri mostove čez reko Donavo. FOTO: Nenad Mihajlovic Afp

Kandidirani za Nobelovo nagrado za mir

Medtem je včeraj odjeknila novica, da sta pisatelj in dramatik Siniša Kovačević ter odvetnica Dijana Stojković študente predlagala za Nobelovo nagrado za mir 2025. Po njunih besedah so s svojim večmesečnim nenasilnim uporom pokazali izjemno državljansko odgovornost in pogum v boju za pravico.

Nominirani so za Nobelovo nagrado. FOTO: Andrej Isakovic Afp

Oblasti na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem trdijo, da so zahteve študentov izpolnili, vendar ti vztrajajo, da jih niso, in poudarjajo, da predsednik ni pristojen za njihovo rešitev. Protesti in blokade se bodo zato nadaljevali, dokler ne bodo dosežene konkretne spremembe in odgovornost za tragično nesrečo.

Shodi v podporo študentom, ki že točno tri mesece blokirajo fakultete in zahtevajo odgovornost za smrt 15 ljudi na železniški postaji v Novem Sadu, potekajo tudi med srbsko diasporo v Evropi, ZDA in Kanadi.