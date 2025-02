Novi podatki o zdravstvenem stanju papeža Frančiška: Še vedno prejema kisik

Tiskovni urad Svetega sedeža je danes zjutraj sporočil, da je papež Frančišek dobro spal in prvi del jutra preživel v počitku. »Papež je ponoči dobro spal in zdaj počiva,« so zapisali v kratkem sporočilu, ki ga je povzel Vatican News.

V sredo zvečer je tiskovni urad sporočil, da se je papeževo zdravstveno stanje v zadnjih 24 urah nekoliko izboljšalo.

»Blaga ledvična insuficienca (ledvice ne filtrirajo krvi in ne odstranjujejo odpadnih snovi ustrezno, op.a.), ki so jo zaznali v preteklih dneh, se je zmanjšala,« so navedli v izjavi.

»CT prsnega koša, ki so ga opravili v torek zvečer, je pokazal normalno okrevanje pljučnice. Krvni testi so potrdili izboljšanje, kar so zaznali že v torek.«

Še naprej prejema terapijo s kisikom

Papež Frančišek še naprej prejema terapijo s kisikom z visokim pretokom po cevki, ki jo ima vstavljeno v nos, vendar do srede zvečer ni doživel nobenih dihalnih kriz, podobnih astmi.

Kljub rahlemu izboljšanju pa so še vedno previdni pri prognozi, saj papež še vedno trpi za pljučnico.

88-letnega papeža, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico. V soboto je utrpel dolgotrajno dihalno stisko.

V preteklih dneh je zaradi slabokrvnosti dobil transfuzijo krvi, odkrili pa so mu tudi blago odpoved ledvic, ki pa naj ne bi bila zaskrbljujoča. Verniki po vsem svetu medtem molijo za njegovo zdravje.