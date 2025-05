Novi papež je Američan: pa veste, kdo je on?

Zgodovinska odločitev konklava je v četrtek, 8. maja 2025, pozno popoldan zadonela iz Vatikana. Kardinali so po dveh dneh tajnega glasovanja izbrali novega poglavarja katoliške cerkve. Novi papež je postal Američan, kardinal Robert Francis Prevost, ki si je ob izvolitvi izbral ime Leon XIV.

Beli dim in solze ganjenosti

Nekaj minut po 18. uri se je iz dimnika Sikstinske kapele v Vatikanu dvignil beli dim, ki je naznanil, da je bil eden izmed kardinalov izvoljen z dvotretjinsko večino – izmed 133 volilnih kardinalov. V tistem trenutku je okoli 50.000 vernikov na Trgu svetega Petra izbruhnilo v navdušenje, v številnih mestih po svetu pa so se oglasili cerkveni zvonovi.

Izbrani kandidat, kardinal Robert Francis Prevost, je bil najprej povabljen, da sprejme funkcijo, in si je izbral papeško ime Leon XIV., kar že samo po sebi nakazuje možne usmeritve njegovega pontifikata. Po tradiciji so ga nato pospremili v znamenito »sobo solza«, kjer si je oblekel belo papeško oblačilo – pripravljeno v več velikostih, saj do zadnjega ni znano, kdo bo izvoljen. Sledil je njegov zgodovinski prvi nastop na balkonu bazilike svetega Petra, kjer je prvič v vlogi papeža pozdravil vernike in svetu podelil blagoslov Urbi et Orbi.

Kdo je novi papež?

Papež Leon XIV., rojen kot Robert Francis Prevost, prihaja iz Chicaga v Združenih državah Amerike. Rojen je bil 14. septembra 1955 in je član reda svetega Avguština (O.S.A.). Leta 1977 je vstopil v noviciat, leta 1981 pa izrekel večne zaobljube. Teološko izobrazbo je pridobil na Catholic Theological Union (Katoliška teološka zveza, op. p.) v Chicagu, nadaljeval pa z doktorskim študijem kanonskega prava na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega (Angelicum) v Rimu.

Robert Francis Prevost še kot kardinal. FOTO: Yara Nardi Reuters

Po duhovniškem posvečenju leta 1982 je prevzemal različne pastoralne, pedagoške in vodstvene naloge, predvsem v Latinski Ameriki, kamor ga je red poslal kot misijonarja. Deloval je v Peruju, kjer je med drugim vodil formacijo redovnikov, bil sodni vikar nadškofije Trujillo in predavatelj kanonskega, patrističnega in moralnega prava. Bil je tudi provincialni prior ameriške province svojega reda.

Od Peruja do kurije

Njegova povezanost z Latinsko Ameriko je zaznamovala tudi njegovo cerkveno kariero. Leta 2014 ga je papež Frančišek imenoval za apostolskega administratorja škofije Chiclayo v Peruju in mu podelil škofovsko posvečenje. Pozneje je prevzel tudi upravljanje škofije Callao. Leta 2020 je postal član Kongregacije za kler, leto pozneje še član Kongregacije za škofe, kar je napovedovalo njegovo vse večjo vlogo v vatikanski kuriji.

Leta 2023 je bil imenovan za prefekta Dikasterija (urada za škofe), enega najpomembnejših organov rimske kurije, ki oblikuje imenovanja škofov po svetu. Hkrati je vodil tudi Papeško komisijo za Latinsko Ameriko. Zaradi dolgoletnih izkušenj, umirjenega značaja, sposobnosti dialoga in globoke povezanosti z verniki v globalnem jugu ga je mnoge že pred konklavom obravnavalo kot »papeškega« kandidata.

Simbol novega časa?

Izvolitev papeža iz ZDA, ki je hkrati globoko zakoreninjen v latinskoameriški pastoralni praksi, pomeni pomemben simbolični premik v zgodovini Cerkve. Združene države še nikoli doslej niso imele papeža. Poleg tega ime Leon XIV. obuja spomin na papeže, ki so v preteklosti znali močno vplivati na vlogo Cerkve v družbi. Med drugim se ime navezuje na papeža Leona XIII., znanega po socialni encikliki (papeški dokument) Rerum Novarum, kar utegne nakazovati prihodnje poudarke novega pontifikata.

Papež Leon XIV. stopa v čevlje svojega predhodnika Frančiška, ki je umrl aprila letos po večletnem zdravstvenem boju. Novi sveti oče prevzema Cerkev, ki se sooča z vrsto izzivov – od notranjih reform, vse večje sekularizacije, do vloge Cerkve v razdeljenem svetu. Njegova preteklost daje slutiti, da se bo zavzemal za Cerkev, pripravljeno na dialog, vključujočo in pastoralno občutljivo – obenem pa pravno trdno in zavezano verski tradiciji.

Svet gleda v Vatikan

Oči sveta so sedaj uprte v Vatikan, kjer se začenja novo poglavje v zgodovini katoliške Cerkve. Prve geste in odločitve papeža Leona XIV. bodo v prihodnjih dneh deležne podrobne analize – že samo njegovo ime in ozadje pa nakazujeta, da se obeta čas sprememb in iskanja ravnovesja med tradicijo in prenovo.

Za zdaj pa si bo svet zapomnil zgodovinski dan – 8. maj 2025 – ko je iz dimnika Sikstinske kapele zavel beli dim, s sabo pa prinesel novo upanje za več kot milijardo vernikov po svetu.