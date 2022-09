Novi kralj Putina označil za Hitlerja, Rus se mu je javil s takšnim sporočilom

Ruski predsednik Vladimir Putin je čestital kralju Karlu III., potem ko je bil uradno imenovan za novega monarha, kljub nekaterim neprijetnim situacijam v preteklosti.

Novi britanski monarh je namreč leta 2014 povzročil diplomatski spor, ko je Putina primerjal s Hitlerjem, piše britanski Mirror.

Putin se je takrat odzval z besedami: »Bil je v naši državi več kot enkrat, če je naredil takšno primerjavo, je to nesprejemljivo in prepričan sem, da to kot človek z manirami razume.«

Rusko veleposlaništvo v Londonu je nato od Velike Britanije zahtevalo odgovor in sporočilo, da je bil kraljev prastric Edvard VIII. Hitlerjev osebni prijatelj.

Karlu III. je ruski predsednik zaželel uspeh, zdravje in vse najboljše

V izjavi, ki jo je na Twitterju objavilo rusko veleposlaništvo v Londonu, je Putin dejal: »Prosim, sprejmite moje iskrene čestitke ob vašem vstopu na prestol. Vašemu veličanstvu želim uspeh, dobro zdravje in vse najboljše.«

Izjava verjetno ne bo naletela na nič drugega kot na hladen sprejem v palači, saj je bil kralj v preteklosti izjemno kritičen do ruskega predsednika, zlasti glede njegovih dejanj v Ukrajini.

V začetku tega leta je bil kralj prvi član kraljeve družine, ki je v celoti obsodil invazijo predsednika Putina in jo opisal kot napad na demokracijo ter izrazil solidarnost z ljudmi v Ukrajini.