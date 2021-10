Novi koronavirus skušali ustvariti leta 2018? Sodelovali ameriški in kitajski znanstveniki

Ameriška vplačila v Vuhanu

Ameriški in kitajski znanstveniki so imeli v načrtu ustvariti novi koronavirus še pred pandemijo covida 19 decembra 2019 kažejo najnovejši podatki. Kot pišeta The Telegraph in Daily Mail, je mednarodna ekipa znanstvenikov (ameriških znanstvenikov in njihovih kolegov z Inštituta za virologijo v Vuhanu) želela mešati genome podobnih različic virusa za tvorjenje novega virusa. Vlogo za nepovratna sredstva za raziskave koronavirusa so vložili leta 2018 na Agencijo za napredne obrambne analize ZDA (Darpa).Vir iz Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je novinarju povedal, da bi takšen eksperiment ustvaril virus, ki v naravni ne obstaja, a bi bil podoben že obstoječim. Če bi prišli do takšne metode mešanja genoma, bi lahko pojasnili, zakaj doslej v naravi niso našli virusa, podobnega sars-cov-2. Temu virusu je trenutno v naravi najbolj podobna različica banal-52, ki so jo v Laosu prijavili minuli mese (genoma sta si menda podobna v v 96,8 odstotka).Vloga za nepovratna sredstva, ki so jo vložili ameriški in kitajski znanstveniki za raziskave koronavirusa naj bi bila zavrnjena, medtem ko so spletno bazo virusnih različic na Inštitutu za virologijo v Vuhanu ugasnili 18 mesecev pozneje, s tem pa so onemogočili vpogled v to, na čem so znanstveniki delali in kaj se je zares dogajalo. Na inštitutu seveda zavračajo navedbe, da so novi koronavirus ustvarili v laboratoriju.Predlog za vlogo za nepovratna sredstva je vložil britanski zoologv imenu nevladne organizacije s sedežem v ZDA EcoHealth Alliance, »s poslanstvom zaščititi ljudi, živali in okolje pred nastajajočimi nalezljivimi boleznimi«, Inštituta za virologijo v Wuhanu, Univerze v Severni Karolini in Duke NUS v Singapurju, piše The Telegraph.Strokovnjaki so za medij povedali, da bi ustvaritev idealnega povprečnega virusa morda bila lahko povezana z ustvarjanjem cepiva, ki bi lahko delovalo na vse koronaviruse. Minuli mesec se je izkazalo, da je ZDA financirala raziskovanja, podobna tem, ki so navedena v vlogi za nepovratna sredstev iz leta 2018.Datoteke, do katerih se je dokopal The Intercept so pokazale, da je leta 2015 ameriški Nacionalni zdravstveni institut odobril petletno podporo v letni vrednosti 666.000 ameriških dolarjev (3,3 milijona dolarje za pet let) raziskovalni organizaciji EcoHealth Alliance za boj proti koronavirusom na netopirjih.EcoHealth Allianse je v svoji prošnji za vlogo za nepovratna sredstva priznal, da obstaja nevarnost izpostavljenosti sarsu in drugim koronavirusom med ljudmi (če bi se ti prenesli iz laboratorija). Ameriški institut za nacionalno zdravje jim je sredstva vendarle odobril, kar je dr.v preteklosti tudi priznal in o tem pričal v kongresu maja letos. Združenje EcoHealth Alliance je nato 599.000 dolarjev posredoval Institutu za virusologijo v Vuhanu, kjer naj bi potem raziskavo naredili. Kar je res, je, da so znanstveniki o tem razmišljali, in verjetno načrtovali, ni pa znano in morda tudi nikoli ne bo, ali so takšni poskusi v laboratoriji privedli do spočetja virusa novega koronavirusa.