Novi Bergamo nedaleč od nas

Bosno in Hercegovino je prizadel novi val koronavirusa, ki polni zadnje bolnišnične zmogljivosti in jemlje vse več življenj, poroča 24sata, ki je Sarajevo označil kar na novi Bergamo.



Hrvaški medij poroča še, da zaradi pomanjkanja volje oblasti sploh niso začele pogajanj o nabavi cepiva, zelo majhno število zdravstvenih delavcev pa je bilo cepljenih s cepivom, ki naj bi ga prejeli večinoma kot donacije. Medtem ko so druge države v regiji za mesece zaprle restavracije ali omejile gibanje, je v BiH vse delovalo, kot da koronavirus ne obstaja. Odprti so bili restavracije, kavarne, nakupovalna središča.

500 ljudi čakalo na pregled

Z novinarji je spregovorila tudi Aida iz Sarajeva, ki je morala ob koncu tedna osemletnega sina peljati v covid bolnišnico, saj je imel vročino. Sumila je na koronavirus, ki ga je tudi sama imela konec lanskega leta. Stanje, na katero je naletela v bolnišnici, opisuje kot katastrofalno in alarmantno.



Po njenih besedah je vsaj 500 ljudi čakalo na vrsti za pregled v ambulanti. Dva dni so čakali na izvide. Pulmologi imajo, kot pravi Aida, toliko dela, da preprosto ne morejo pregledati vseh teh posnetkov in napisati ugotovitev.

Komentarji: