Novi ameriški predsednik se je poškodoval

REUTERS Odpeljali so ga na kliniko. FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Trumpov prvi intervju

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem intervjuju po porazu na predsedniških volitvah na televiziji Fox vztrajal, da so bile volitve velika prevara. Pri tem je napadel tudi republikanske državne uradnike in politike ter kritiziral FBI in sodišča, obenem pa izražal pričakovanje, da mu bodo prav ti pomagali.



Trump je jezen na televizijo Fox News, ki je demokrata Joeja Bidna po volitvah med prvimi razglasila za zmagovalca v republikanski Arizoni. Kljub temu si je za prvi intervju po volitvah izbral naklonjeno voditeljico te televizije Mario Bartiromo.



Trump je v 45-minutnem monologu o volilnih prevarah trdil, da je v resnici zmagal na volitvah. Drugi gost v oddaji, nekdanji posebni tožilec Ken Star, je imel na koncu le dve minuti, da je podprl Trumpove trditve, a brez dokazov.

Novoizvoljeni predsednik ZDAsi je med igro s svojim psom Majorjem v soboto poškodoval nogo. Iz njegove ekipe so v nedeljo sporočili, da so med pregledom pri ortopedu ugotovili, da ima 78-letnik rahlo počene kosti na desnem stopalu in bo moral nekaj tednov nositi poseben škorenj.Osebni zdravnik novoizvoljenega predsednikaje sprva dejal, da na rentgenskih posnetkih ni videti večjih zlomov, po računalniški tomografiji (CT) pa je sporočil, da ima Biden rahlo počene kosti na desnem stopalu. Povedal je še, da bo moral več tednov nositi poseben škorenj namesto mavca.Njegov tekmec na volitvah, republikanec, mu je zaželel hitro okrevanje. »Kmalu ozdravi,« je tvitnil sedanji predsednik, ko je delil tvit z videoposnetkom televizije NBC, na katerem Biden zapušča ortopedsko ambulanto.Biden bo z 78 leti najstarejši predsednik v zgodovini ZDA.Biden ima dva nemška ovčarja, Champa in Majorja, v Belo hišo pa namerava pripeljati še mačko.