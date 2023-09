Nove težave za slovenskega zeta Donalda Trumpa: sodnik odločil, da je odgovoren za goljufijo

Američani drvijo proti predsedniškim volitvam in zadnje javnomnenjske ankete kažejo, da ima nekdanji predsednik ZDA Donald Trump prednost pred aktualnim predsednikom Joem Bidnom. A za Trumpa, ki je poročil Slovenko Melanio Trump, to ni edina bitka.

Na sodiščih po ameriških državah ima kar nekaj odprtih primerov, nedavno pa je newyorški sodnik v predkazenskem postopku že odločil, da je nekdanji ameriški predsednik večkrat zavedel banke in zavarovalničarje glede svojega premoženja. Zato se bo naslednji ponedeljek začelo sojenje.

Kako se je začela tožba zoper Trumpa

Generalna državna tožilka Letitia James je septembra vložila tožbo zoper Trumpa. Njega, sinova in organizacijo Trump je obtožila, da so lagali o neto vrednosti premoženja od leta 2011 do 2021. Jamesova trdi, da so izdajali lažne poslovne izkaze, da bi dobili boljše pogoje za bančna posojila in zavarovalne posle ter da bi plačali manj davka.

Za primer navajajo, da je bilo znamenito posestvo Mar-a-Lago v enem od izkazov precenjeno za 2300 odstotkov, med drugim, da je precenil vrhnje stanovanje v Trump Towerju, ko je navajal, da je bistveno večje kot v resnici je.

Lov na čarovnice ali pravica?

Jamesova zahteva, da morajo plačati 250 milijonov evrov kazni, Trumpu pa da se prepove tudi poslovanje v njegovi matični državi.

Trumpov odvetnik je odločitev sodišča označil za zmotno, Trump pa ponovno trdi, da gre za lov na čarovnice in da je nedolžen. To smo do zdaj slišali še praktično v vsakem primeru, v katerem ga tožijo.