Nove sončne celice v vesolju

Pomembna namestitvena dela potekajo te dni. FOTO: Nasa/Reuters

Nedavno je nova vesoljska ladja podjetja SpaceX Dragon CRS 22 do Mednarodne vesoljske postaje v tovornem delu ponesla dvoje novih kril sončnih celic, preostali štirje pari bodo sledili na naslednjih poletih. Nasa tako že uresničuje načrt dodajanja novih sončnih celic vesoljskemu oporišču, s čimer se bo povečala razpoložljiva energija postaje.Pred dnevi sta astronavta(Nasa) in(Esa) izvedla več kot sedem ur dolg vesoljski sprehod in opravila vsa bistvena dela pri nameščanju prvih novih celic, preostalo pa bosta nadaljevala čez nekaj dni, ko je predviden nov sprehod. Sončne celice so povezane tudi z novimi litij-ionskimi baterijami, ki so jih tja dostavile japonske tovorne vesoljske ladje. Z njimi izvajajo največjo nadgradnjo energijskih enot po letu 2011, ko se je končala izgradnja Mednarodne vesoljske postaje. Tako bodo zagotovili, da bo ta laboratorij deloval še vsaj do leta 2030. Ogrodje celic sta razvili dve manjši družbi, nove in učinkovitejše sončne celice pa družba Spectrolab, podružnica Boeinga. Za vseh šest enot je Nasa namenila dobrih 86 milijonov evrov. Razprejo se kot rolete, medtem ko so se prejšnje in starejše razvijale kot harmonika. Na cilj so poletele v valjastih enotah in tehtale 1380 kilogramov. Dragon CRS 22 je ponesel skupno 3328 kilogramov tovora, ki je vseboval tudi pripomočke za različne eksperimente, hrano, opremo, rezervne dele, računalniško opremo in deset majhnih satelitov CubeSat, ki jih je sponzorirala Nasa.Zdajšnji moduli s sončnimi celicami imajo razpon 73 metrov in so bili načrtovani za 15-letno delovanje. Prve in najstarejše enote so namestili leta 2000, nato je shuttle v letih 2006, 2007 in 2008 dostavil več enot, ki jih je izdelal Lockheed Martin. Nove sončne celice so dolge 19 in široke devet metrov in so približno za polovico manjše. Kljub temu bodo proizvajale enako količino električne energije, saj so učinkovitejše. Vsaka enota je bo dodala 20 kilovatov, kombinacija vseh šestih pa kar 120 kilovatov, kar je dovolj za oskrbovanje 40 običajnih domov. Stare in še vedno obstoječe sončne celice naj bi še vedno dajale 95 kilovatov, vesoljski postojanki bo skupno na voljo kar 215 kilovatov, kar bo še zlasti pomembno za načrtovane komercialne programe in polete. Nasa bo novo vrsto sončnih celic uporabila za bodočo lunarno orbitalno postajo, ki spada pod program Artemida in zajema vrnitev človeka na Luno. Pomanjšana različica te nove vrste sončnih celic je tudi na krovu nove asteroidne sonde Dart. Miloš Krmelj