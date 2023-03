Nove skrivnosti Keopsove piramide: Spektakularno je, ker je res velika

Znamenita Keopsova piramida v Gizi, eno od sedmih čudes sveta, velja za eno najbolje raziskanih gradenj na svetu. A vendar še vedno postreže z novimi presenečenji, da si znanstveniki belijo glavo z njenimi skrivnostmi. Že pred leti so raziskovalci sumili, da vsemu, kar skriva, še niso prišli do dna, saj so meritve tedaj nakazovale na skriti prostor.

Te domneve so zdaj potrdili. Z endoskopom, ki so ga vstavili skozi ozko režo med dvema kamnoma, so odkrili obstoj presenetljivo velike sobane, ki je človeško oko verjetno ni videlo že približno 4500 let! Tako skupina mednarodnih raziskovalcev sklepa, saj v sobi niso videni odtisi stopal ali podobni znaki človeške dejavnosti.

Odkritje nove sobane v piramidi je nedvomno nekaj posebnega, menijo strokovnjaki Tehniške univerze München, ki so sodelovali pri pomembnem odkritju. »Toda dejstvo, da je ta sobana dovolj velika za več ljudi, je še pomembnejše.«

Novoodkrita sobana je nad vhodom na severni strani piramide.

Podobno ocenjuje egiptolog Alexander Schütze. »Spektakularno je, ker je sobana res velika,« pravi in dodaja, da je verjetno predvsem tehnične narave, njen glavni namen je bil, da prevzame pritisk kamnov vhodne strukture. »Najdba bo prispevala k razumevanju načina gradnje.« Razbremenilne sobane so sicer splošno znane, ne nazadnje so tudi nad kraljevo sobano Keopsove piramide prostori, na katerih slonijo dvokapno razporejeni kamni, katerih namen je bila po dosedanjem vedenju razbremenitev.

Piramide so del svetovne kulturne dediščine. Obišče jih več kot 14 milijonov ljudi. Vseeno pa imamo še vedno več vprašanj kot odgovorov. Med drugim še do danes ostaja neznanka, kako so jih stari Egipčani gradili iz več ton težkih kamnitih blokov.