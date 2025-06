Nove podrobnosti o napadalcu iz Gradca: bil je strasten igralec strelskih iger, to pa ni vse

Avstrijski preiskovalci so danes razkrili nove podrobnosti o 21-letnem napadalcu, ki je v torek na srednji šoli v Gradcu izvedel enega najbolj smrtonosnih napadov v zgodovini države. Po navedbah policije je bil introvertiran mladenič in strasten igralec strelskih videoiger, kar po besedah kriminalistov morda pojasnjuje njegovo izbiro orožja in način izvedbe napada.

Vodja štajerske kriminalistične policije Michael Lohnegger je poudaril, da je bil napad načrtovan do zadnje podrobnosti. Storilec je imel ob sebi pištolo Glock, dvocevno puško z odžaganim kopitom in lovski nož, nosil pa je tudi strelska očala in slušalke, kar po navedbah preiskovalcev nakazuje na popolno pripravljenost za izvedbo napada.

Čeprav je bil opremljen z zadostno količino streliva, da bi lahko napad trajal dlje, je streljanje trajalo le sedem minut. Po dejanju si je vzel življenje.

Sveče v spomin žrtvam. FOTO: Georg Hochmuth Afp

Našli poslovilno pismo

Preiskava v njegovem domu je razkrila tudi poslovilno pismo in videoposnetek, namenjen družini. Našli so tudi cevno bombo, ki sicer ni bila funkcionalna, a je vsebovala vse sestavne dele prave eksplozivne naprave.

Posebej skrb vzbujajoče je dejstvo, da je storilec marca opravil psihološki test, ki mu je omogočil zakonito pridobitev pištole, čeprav ga je komisija za novačenje zaradi duševne nestabilnosti že prej razglasila za neprimernega za služenje vojaškega roka.

Motiv za napad ostaja nepojasnjen. Po navedbah preiskovalcev je bil nekdanji dijak šole, kjer je napadel, a do večine žrtev ni imel osebnih povezav. Edina znana povezava je bila z ubito učiteljico, ki ga je v preteklosti poučevala.

Tragedija je v Avstriji sprožila tudi novo razpravo o zakonodaji o orožju, saj je storilec orožje posedoval povsem zakonito.