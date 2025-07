Nove podrobnosti o eksploziji bencinske črpalke: »Bilo je, kot da bi eksplodirala bomba« (FOTO)

V petkovi eksploziji na bencinski črpalki v vzhodnem predmestju Rima, ki jo je bilo slišati po vsej italijanski prestolnici, je bilo po najnovejših podatkih poškodovanih 45 ljudi, od tega dva huje. Po navedbah gasilcev jo je povzročilo uhajanje plina, ko je cisterna z gorivom polnila črpalko. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo.

Vodja gasilcev dežele Lacij Ennio Aquilino je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je medtem, ko je cisterna polnila bencinsko črpalko z utekočinjenim naftnim plinom (LPG) oz. avtoplinom prišlo do hitre preobrazbe iz tekočega v plinasto stanje, kar je povzročilo močno eksplozijo.

Eksplozija je v četrti Prenestino odjeknila potem, ko so zaradi uhajanja plina na črpalko prišli gasilci, policisti in reševalci ter evakuirali širše območje. »Bilo je, kot da bi eksplodirala bomba,« je dejal Aquilino.

Do uhajanja plina je sicer prišlo ob trku cisterne, natančen vzrok za eksplozijo pa bo razkrila preiskava.

FOTO: Matteo Minnella Reuters

Razneslo okna, sledil gost dim

Eksplozija je raznesla okna na številnih bližnjih stavbah. Na videoposnetkih na spletu je videti visoke plamene in steber gostega črnega dima. Eksplozijo je bilo slišati po vsej prestolnici. To je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa prestrašilo številne prebivalce, ki so mislili, da je eksplodirala bomba, iz vseh delov mesta pa je bil viden gost dim.

Med 45 poškodovanimi je po podatkih Anse ob 24 civilistih tudi 12 policistov, šest gasilcev in trije reševalci, ki so v bolnišnici. Zdravstveni viri so povedali, da imata dva huje poškodovana opekline na 55 oziroma 25 odstotkih telesa. Njuna prognoza je negotova.

Med poškodovanimi so tudi lokalni prebivalci, ki so jih poškodovale leteče črepinje iz razbitih oken.

FOTO: Matteo Minnella Reuters

V zraku hlapi in pepel

Oblasti so preventivno zaprle postajo podzemne železnice v bližini črpalke. Okoliškim prebivalcem svetujejo, da se območju ne približujejo in naj zaprejo okna, saj so se iz ognja sproščali hlapi in pepel.

Opozorili so jih tudi na tveganje ob izpostavljenosti avtoplinu, ki je mešanica propana in butana. Pri vdihavanju v visokih koncentracijah lahko povzroči slabost, omotico, nevrološke motnje, izgubo zavesti in v najhujših primerih zadušitev.

Premierka Giorgia Meloni je na omrežju X zapisala, da spremlja razmere in da je v stalnem stiku z županom Rima Robertom Gualtierijem. Dodala je, da je v mislih s poškodovanimi. Papež Leon XIV. je medtem sporočil, da moli za žrtve.