Nove podražitve na Hrvaškem: odšteli boste 30 odstotkov več

Da boste letos na počitnicah primorani globlje seči v žep, vam je najbrž že jasno. Dražje so nastanitve in hrana, te dni pa je hrvaška agencija za obalni linijski pomorski promet sporočila, da bodo zaradi naraščajočih cen goriv zrasle tudi cene prevozov s trajekti.

Podražilo se je 24 trajektnih linij, 13 hitrih ladijskih prevozov in 10 ladijskih linij. »Da ne bi prišlo do večjih razlik, so se vsi prevozniki uskladili v svojih zahtevah in se omejili do maksimalnega povečanja cen po kategorijah,« sporočajo. Cene vozovnic (za starejše od 12 let) so od torka za štiri kune višje v obdobju zunaj sezone, osem kun dražje pa v najvišji sezoni. Za prebivalce in delavce javnih služb se cene povečujejo za dve kuni na ravni celotnega leta.

Čeprav je informacija javnost precej razburila, se hrvaške oblasti branijo, da cen praktično niso spreminjali zadnjih 20 let.