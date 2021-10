Nove omejitve za necepljene pri sosedih, v tem primeru jih čaka »lockdown«

Avstrijska vlada se je v petek zvečer po srečanju s predsedniki deželnih vlad odločila zaostriti pogoje za necepljene proti covidu 19, če se bo epidemiološki položaj v državi še zaostroval. V primeru večje obremenjenosti oddelkov za intenzivno nego bodo morali necepljeni v lockdown, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Načrtuje se uvedba še dveh stopenj v vladnem načrtu boja proti novemu koronavirusu. Pri 25-odstotni zasedenosti postelj za intenzivno nego bo obisk gostinskih lokalov ali namestitvenih objektov mogoč le za cepljene in prebolele. Enako bo veljalo za obiske javnih prireditev in tudi za obiske v bolnišnicah in domovih, je za APA pojasnil koroški deželni glavar Peter Kaiser.

Pri 30-odstotni zasedenosti postelj za intenzivno nego pa bo sledilo zaprtje za vse, ki niso cepljeni proti covidu 19. Kako naj bi bilo to videti v praksi, še ni povsem jasno, najverjetneje pa bo šlo za podobne omejitve gibanja in obiskovanja ustanov, kakršne so veljale v prejšnjih obdobjih pandemije, ko se je zaprlo javno življenje, navaja APA.

Pri 30-odstotni zasedenosti postelj za intenzivno nego – to v Avstriji pomeni okoli 600 – bo položaj postajal dramatičen, pri 33-odstotni zasedenosti pa kritičen, predvideva načrt.

Kancler: Korake smo predstavili, da se necepljeni ne bi znašli v stiski

Trenutno je država še v prvi stopnji z 224 zasedenimi posteljami na intenzivni negi. Druga stopnja bo sledila pri 300 zasedenih posteljah in tedaj se bo pri restavracijah in podobnih lokalih, ki obratujejo ponoči, uvedel pogoj PC, torej preboleli ali cepljeni, ne pa tudi testirani. Enako bo veljalo za prireditve brez določenega sedežnega reda z več kot 500 gosti. Na Dunaju je tak režim že v veljavi.

Tretja stopnja bo nastopila ob 400 zasedenih posteljah za intenzivno nego. Takrat hitri antigenski testi ne bodo več veljali. Dostop na območja, kjer bo potrebno dokazilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani), bo za necepljene oziroma tiste, ki covida niso preboleli, mogoč le še z bolj zanesljivim PCR-testom.

Kancler Alexander Schallenberg je opozoril, da ta načrt predstavljajo, da se necepljeni ne bi znašli v nepotrebni stiski. S tem se strinja tudi zdravstveni minister Wolfgang Mückstein. Pomembno je, da so koraki, ki bodo sledili, jasno in pravočasno predstavljeni, so se strinjali v vladi.