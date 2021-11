Presenečeni boste: nova velika študija pokazala, kako dolgo ščitijo cepiva pred okužbo

V znanstvenem časopisu The Lancet so objavili veliko študijo švedskih znanstvenikov z univerze Umea o učinkovitosti cepiv skozi čas. Študijo sicer še ni recenzirala stroka. Njen naslov je »Učinkovitost cepljenja proti covidu 19 pred tveganjem za simptomatsko okužbo, hospitalizacijo in smrtjo do devetih mesecev: Švedska kohortna študija celotne populacije«.

Študijo so izvedli na vzorcu 842.974 parov cepljenih in necepljenih, kar je na skupaj več kot 1,6 milijona ljudi, vključujoč posameznike, cepljenje z dvema odmerkoma cepiva ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), mRNA-1273 (Moderna), BNT162b2 (Pfizer) in necepljenih oseb. Podatke so zbirali od 12. januarja do 4. oktobra 2021.

Kaj so odkrili?

Učinkovitost cepiva Pfizerja proti okužbi je progresivno padala z 92 % med 15. in 30. dnevom po cepljenju na 47 % med 121. in 180. dnevom po cepljenju, medtem ko 211. dan po cepljenju niso zaznali razlik v primerjavi z necepljenimi.

Pri Moderni je učinkovitost cepiva slabela počasneje in je ocenjena na 59-odstotno po 181 dnevih po cepljenju.

Pri AstraZeneci je učinkovitost naglo padala in že 121. dan po cepljenju znanstveniki protiteles niso zaznali ter tako ni bilo razlike v primerjavi z necepljenimi.

Na splošno je učinkovitost cepiv proti okužbi bila slabša in je hitreje slabela pri moških, starejših osebah in osebah s pridruženimi boleznimi.

Avtorji študije pa ugotavljajo, da cepivo omogoča veliko zaščito pred hujšimi zapleti po okužbi z novim koronavirusom, saj da učinek cepiva proti hujšim potekom boleznim ostaja velik tudi po devetih mesecih, čeprav hitreje upada pri moških, starejših osebah in osebah s pridruženimi boleznimi.