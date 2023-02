Nova velika grožnja: v zraku bojna letala in aktivirani raketni sistemi, oglasil se je Nato

Tajvan je v odgovor na operacije 34 kitajskih vojaških letal in devetih vojaških ladij v okviru strategije Pekinga za ustrahovanje te države, dvignil v zrak bojna letala, mornarico dal v stanje pripravljenosti in aktiviral raketne sisteme. Tajvansko obrambno ministrstvo je ob tem sporočilo, da je 20 kitajskih letal v torek prečkalo sredinsko črto v Tajvanski ožini, ki je bila dolgo neuradno tamponsko območje med stranema, ki sta se razšli med državljansko vojno leta 1949.

Arhivska fotografija. FOTO: Inquam Photos/octav Ganea Inquam Photos/octav Ganea

Kitajsko zaostrovanje prihaja v času, ko Peking pospešuje priprave na morebitno blokado ali vojaško akcijo proti Tajvanu, kar povzroča zaskrbljenost med vojaškimi voditelji in diplomati v ZDA, ključnem zavezniku Tajvana.

Vojna že leta 2025?

General ameriških zračnih sil Michael A. Mike je v dopisu minuli mesec častnikom naročil, naj bodo pripravljeni na ameriško-kitajski konflikt zaradi Tajvana leta 2025.

Kitajska ima Tajvan za svoje ozemlje, ki bi ga lahko zavzela s silo, če bi bilo treba, medtem ko velika večina Tajvancev nasprotuje prehodu pod nadzor kitajske komunistične partije.

Nato zaskrbljen

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je že opozoril, da naraščajoča samozavest in sodelovanje Kitajske z Rusijo ne ogrožata le Azije, ampak tudi Evropo.

Med obiskom na Japonskem v sredo je tako dejal, da Kitajska vedno bolj vlaga v jedrsko orožje in rakete dolgega dosega, ne da bi zagotovila preglednost ali sodelovala v pogovorih o nadzoru orožja. Stoltenberg je pred tem kritiziral Kitajsko, ker »zlorablja svoje sosede in grozi Tajvanu« ter poudaril, da morajo Japonska in druge demokracije sodelovati z zavezništvom pri obrambi mednarodnega reda.