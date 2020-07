Nova trajektna luka na Pašmanu po polžje

Pogled na gradbišče junija 2020 FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

455.000 potnikov in 115.000 vozil se na leto preprelje na eni najkrajših trajektnih linij na Hrvaškem.

Otok Pašman je za Slovence že leta ena najpriljubljenejših poletnih destinacij, saj na njem še ni hotelov, temveč so le manjši zasebni apartmaji in avtokampi. Ena pomembnejših šibkih točk pa je povezava z bližnjim Biogradom na moru. Kolone čakajočih vozil v trajektni luki Tkon namreč julija in avgusta močno otežijo promet v središču Tkona.Čeprav so projekt gradnje nove trajektne luke zunaj središča mesteca Tkon z izdajo gradbenega dovoljenja začeli že leta 2014, je to postalo pravnomočno šele februarja 2017. Najprej so začeli zasipavati morje, evropsko podprta gradbena dela pa začeli izvajati marca lani. Ob junijskem ogledu gradbišča smo opazili, da so že zabetonirali dele bodočega novega trajektnega pristanišča, kamor bodo prihajali trajekti iz Biograda na moru. Na gradbiščni tabli pa prebrali, da gre za projekt, ki ga v največjem delu financira Evropska unija iz svojih kohezijskih skladov, formalni investitor pa je Županijska lučka uprava Zadar. Prva naj bi zanj namenila kar 27,7 milijona kun, razliko do 32,6 milijona (4,33 milijona evrov), kolikor znaša celotna vrednost, pa Hrvaška.Na njej tudi piše, da je izvedba projekta predvidena do konca prihodnjega leta.Kljub lepemu vremenu med koncem junija in prvo polovico julija na gradbišču nismo zasledili pretirane aktivnosti. Če sklepamo po zdajšnji hitrosti, je vprašanje, ali bodo do začetka poletne sezone v letu 2022 pripravili vso potrebno infrastrukturo za prihode in odhode trajektov, tri pasove za vozila, čakajoča na trajekt, in enega za izkrcavanje, javno parkirišče za 78 vozil in manipulativni plato s postajališčem za dva avtobusa. Ob tem bodo morali zgraditi še novo križišče na glavni otoški cesti.Nova trajektna luka bo sicer močno razbremenila promet skozi Tkon, saj se mu bodo izognili vsi (teh je večina), ki so se za zdaj še prisiljeni skozenj odpravljati v kraje severno od njega in proti otoku Ugljan. Ne gre pozabiti, da se na eni najkrajših trajektnih linij na Hrvaškem (vožnja med Biogradom in Tkonom traja le četrt ure) na leto v obe smeri pelje 455.000 potnikov in 115.000 vozil. Večinoma so otočani s Pašmana in Ugljana, poleti pa (slovenski) turisti.