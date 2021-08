Nova študija: Tako učinkovita so cepiva po štirih do petih mesecih

Cepivo preprečuje smrt in težji potek

Znanstveniki v novi britanski študiji ugotavljajo, da učinek cepiv zbledi že po štirih do petih mesecih, odvisno od vrste cepiva. V študiji so preverjali AstraZeneco in Pfizer. Zajeli so pozitivne rezultate PCR- testov med majem in julijem 2021, in sicer med več kot milijon ljudmi, ki so bili dvakrat cepljeni s cepivi Pfizer in AstraZeneca.Rezultati študije so pokazali, da učinkovitost cepiva Pfizer pade z 88 odstotkov po enem mesecu na 74 odstotkov po petih do šestih mesecih po cepljenju.AstraZeneca ima še nižje odstotke, in sicer se s 77 odstotkov spusti kar na 67-odstotno učinkovitost po štirih do petih mesecih. Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nič nenavadnega, ampak gre za povsem pričakovan pojav. »Navkljub upadanju učinkovitosti cepiva opravljajo svoje delo. Z maloštevilčnimi izjemami kljub vsemu zelo dobro varujejo ljudi pred hudimi oblikami prebolevanja Covida in pred smrtjo zaradi Covida.Ocenjujejo, da so samo v Veliki Britaniji s cepivi preprečili več kot 84 tisoč smrti in 23 milijonov okužb. Nižja učinkovitostcepiv ne sme biti razlog, da se ljudje ne bi cepili, opozarja profesor Spector, ki je sodeloval pri študiji. Cepivo za večino ljudi nudi visoko zaščito, opozarja in poziva, da predvsem za delto potrebujemo čim več precepljenih ljudi.Na Otoku za zdaj še ne cepijo z osvežitvenim odmerkom, saj se o tem odloča neodvisna komisija, ki preučuje smiselnost tega ukrepa. Kot so profesorji pojasnili za britanski BBC, morebiti tretji odmerek sploh ne bo potreben, saj bodo ljudje večinoma prišli v stik z okužbo covida po naravni poti, to pa bo njihov t. i. poživitveni odmerek. Zadevo je treba dobro premisliti, saj so zaloge cepiv omejene. Profesor Spector predlaga bolj ciljno usmerjeno cepljenje s tretjim odmerkom.Podobne rezultate je pokazala tudi študija iz Oxforda, kjer so analizirali 400.000 ljudi, ki so bili cepljeni z AstraZeneco in Pfizerjem. Po njihovih rezultatih je tri mesece po cepljenju učinkovitost Pfizerja upadla, medtem ko je bila učinkovitost AstraZenece še prisotna v enaki meri kot takoj po cepljenju.