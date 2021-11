Nova študija preseneča: Pacient 0 ni računovodja, kot smo mislili do zdaj, ampak ...

Pacient 0 svetovne pandemije koronavirusne bolezni 19 je bila prodajalka na tržnici v Vuhanu in ne računovodja, ki ni imel s tržnico nobenega stika, njegova bolezen pa je sprožila zelo razširjeno teorijo zarote o tem, da je virus ušel iz laboratorija. Tako je pokazala nova ameriška študija, poroča Guardian.

Izvor koronavirusa je povzročil nemalo napetosti v odnosih med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Skupna študija Kitajske in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki so jo opravili letos in naj bi pomirila strasti, pa je pokazala, da je virus najverjetneje naravno prešel z živali na ljudi, in ne, da je izvor v laboratoriju. Po njihovih izsledkih naj bi se virus z netopirjev na človeka prenesel prek druge živali in ne neposredno. Katere, še ne vedo, za to bodo potrebne nadaljnje raziskave.

V četrtek objavljeni študiji o izvoru virusa so odkrili, da je računovodja, ki je zelo dolgo veljal za izvornega pacienta, simptome obolelosti dobil šele 16. decembra in ne nekaj dni prej, kot so zmotno menili. Študijo lahko preberete tukaj. Zmoto so povzročile težave z zobmi (8. decembra) omenjenega računovodje, ki so jih pomotoma zavedli kot simptome covida 19. Ti so se pri računovodji začeli šele 16. decembra, kar je pet dni pozneje kot pri nekaterih prodajalcih s tržnice. To pomeni, da je pacient 0 prodajalka morske hrane na tržnici v Vuhanu, ki je zbolela 11. decembra.