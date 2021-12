Prvi omikron primerjajo s prehladom, drugi pa pravijo, da bo tako še pet let

Medtem ko se nova različica koronavirusa omikron širi po svetu, strokovnjaki vsak dan pridejo do kakšnega novega spoznanja o tej različici. Eno zadnjih je po poročanju Reutersa ta, da ima omikron v eni izmed mutacij delček genskega materiala drugega virusa, morda tistega, ki povzroča prehlad.

S sekvenciranjem so ugotovili, da se ta ne pojavlja v nobeni izmed prejšnjih različic koronavirusa sars-cov-2, je pa prisoten v vseh tistih, ki povzročajo običajen prehlad in tudi v človeškem genomu. Zaradi tega pričakujejo, da se bo obnašal nekoliko drugače, bolj domače, kar bi mu lahko pomagalo, da se »izogne napadu« človeškega imunskega sistema, je dejal Venky Soundararajan, ki je vodil študijo, v četrtek objavljeno na spletni strani OSF Preprints.

To bi lahko bil tudi odgovor na vprašanje, zakaj se virus širi še hitreje in povzroča bolj blage simptome. Strokovnjaki sicer še niso potrdili, ali je omikron res bolj nalezljiv od ostalih različic, niti še ne vedo, ali povzroča težji potek bolezni in ali bo prevladal nad različico delta. Da bi dobili točne odgovore na to, bo treba počakati še nekaj tednov.

Teorij o tem, kako naj bi se razvila različica omikron, se je že pojavilo kar nekaj. Prvi primer so odkrili v Bocvani, a dozdajšnja odkritja kažejo, da se je verjetno razvil iz različice, ki je krožila že lani. Obstaja celo možnost, da ta različica ni tako nova in da je v nekaterih delih sveta, kjer ne izvajajo doslednega genomskega nadzora, obstajala že lani. Ena izmed teorij govori, da se je razvila v imuno kompromitirani osebi, druga pa, da se je razvijal v živali.

Če je primerjava nove različice s prehladom dobra novica, pa so Angleški strokovnjaki bolj pesimistični. Svetovalna skupina SAGE meni, da bi lahko nova različica povzročila podoben ali še večji epidemični val. Še bolj strašna pa je napoved, v kateri opozarjajo, da bi lahko pandemija trajala še pet let, preden bo postala endemična oziroma bo virus po zaslugi precepljenosti in prekuženosti oslabel do točke, ko bo okužba z njim povzročila le prehlad. Napovedujejo, da bo strogo nadzorovanje stanja potrebno vse do leta 2026. Ob tem niso navedli, kaj točno spada pod ta nadzor. V Angliji so do zdaj potrdili 134 primerov okužbe z različico omikron. V Angliji še vedno prevladuje različica delta, dnevno odkrijejo približno 50 tisoč novih primerov.