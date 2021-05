Nova študija o Pfizerju. To so ugotovili o njegovi učinkovitosti

Druga doza cepiva Pfizer se aplicira po treh tednih. A zdaj je bila opravljena študija, ki jo povzema The Guardian, v kateri ugotavljajo, da imajo tisti, ki so drugo dozo prejeli 12 tednov po prvem cepljenju (namesto po treh tednih), bistveno boljši imunski odziv. Povedano drugače: tisti, ki so bili cepljeni po 12 tednih, imajo tri in polkrat več protitels proti novemu koronavirusu.



Študijo so izvedla Univerza v Birminghamu, skupaj z angleško inštitucijo, pristojno za javno zdravje. Ne glede na to pa potrjujejo, da vsi tisti, ki prejmejo obe dozi, ne glede na razmak, bodo ustrezno zaščiteni pred virusom.



V raziskavo je bilo vključenih 175 ljudi starih 80 let in več. Pri vseh so preverjali število protiteles po prvem cepljenju in nato še dva ali tri tedne po drugem. Na koncu se je izkazalo, da je 73 tistih, ki so bili z drugo dozo cepljeni po 12 tednih, imeli 3,5-krat več protiteles.

Načrtno zamaknili drugo dozo

​​Na Otoku so že ob začetku cepljenja načrtno sprejeli odločitev, da bodo drugo dozo cepljenja nekoliko zamaknili, saj so želeli v čim krajšem času cepiti čim več ljudi. Mnogi so se tej odločitvi čudili, saj so bila navodila proizvajalcev cepiv Comirnaty (Pfizer) in AstraZeneca jasno določena. Prvi prvem so priporočali drugo dozo cepiva tri tedne po prvi, pri drugem po z od štiri do dvanajsttedenskem zamiku (v Sloveniji po strategiji od 9 do 12 tednov).



»Ta študija pritrjuje, da je bil odziv Združenega kraljestva s povečevanjem razmika med obema dozama,« je dejal epidemiolog Gayatri Amirthalingam.

​Bi morali pri AstraZeneci še bolj oddaljiti drugo dozo?

Že pred časom je bila objavljena študija o cepivu AstraZeneca, izsledke pa so objavili v The Lancetu. Med 23. aprilom in 6. decembrom lani so izvajali študijo na populaciji veliki 24.422 oseb. V splošnem je bila učinkovitost po 14 dneh od prejemanja druge doze cepiva 66,7-odstotna. Pri udeležencih, ki so prejeli dve dozi cepiva, je bilo cepivo bolj učinkovito pri tistih, ki so drugo dozo cepiva prejeli 12 tednov ali še več kasneje, kot pri tistih, pri katerih je bil interval krajši od šestih tednov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: