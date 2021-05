Nova študija: Koronavirus ima sezonski značaj

Toplo vreme (in tropsko podnebje) bi lahko pomagalo k zmanjševanju širjenja covida 19, kaže najnovejša študija, objavljena v Live Science. Odkrili so, da regije, ki imajo toplejše vreme, daljše dneve, več svetlobe, tiste, ki so blizu ekvatorja, in tiste, kjer je poletje, beležijo manj primerov covida kot tiste, kjer je hladnejše. Strokovnjaki, ki so izvedli študijo, sicer pravijo, da to ne pomeni, da bo poleti covid izginil, a bodo razmere kljub temu pripomogle k uspešnejšemu boju proti širjenju virusa.Čeprav znanstveniki ne morejo z gotovostjo trditi, da je virus sezonski, nove raziskave kažejo, da so virusi obstojnejši, ko je ozračje hladno in vlažno. Laboratorijske raziskave pa naj bi dokazale, da visoke temperature in vlaga pripomorejo, k temu, da je virus slabše prenosljiv, ni pa še dokazano, ali je tako tudi v realnem življenju.Analizirali so podatke iz 117 držav in ugotovili, da je vsak porast zemljepisne širine od ekvatorja povezan s povečanjem števila primerov covida. »Naši rezultati so v skladu s hipotezo, da toplota in sončna svetloba zmanjšujeta širjenje virusa sars-cov-2 in prevalenco covida19,« so zapisali avtorji raziskave iz Heidelberškega Instituta za globalno zdravje na nemški in kitajski akademiji medicinskih znanosti v Pekingu.Napovedujejo, da se nevarnost ponovnega pojava epidemije lahko poveča pozimi in da bi se lahko scenarij ponovil tudi v prihodnje. Strokovnjaki še opozarjajo, da so raziskavo opravili, preden so se pojavile številne različice, ki so se začele hitro širiti po svetu. Ali in kako bodo te vplivale na potek pandemije, ni znano.