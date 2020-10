Nova študija kaže, da lahko koronavirus povzroči izgubo sluha

Poškodba v srednjem ušesu: je virus vstopil v uho?

Bolezen covid-19 lahko povzroči nenadno in trajno izgubo sluha, pravi zadnja britanska študija narejena v povezavi s koronavirusom.Znano je, da ob okužbi s koronavirusom ter obolelostjo, lahko pride do sprememb v telesu: predvsem gre za izgubo okusa in vonja ter poškodb notranjih organov. Strokovnjaki Londonske univerze pa so v strokovni reviji BMJ Case Report obrazložili primer 45-letnega moškega, ki je bil sprejet v bolnišnico zaradi okužbe s koronavirusom. Ob vseh ukrepih na intenzivni negi jo je po nekaj tednih zapustil. Teden dni kasneje pa mu je v ušesih začelo zvoniti, nato je izgubil sluh na levo uho. Zdravniki pojasnjujejo, piše The Guardian, da nobeno izmed zdravil, ki jih je prejel, naj ne bi povzročilo težav s sluhom, poleg tega pred tem ni imel nobenih tovrstnih težav ali kakšne avtoimunske bolezni.Testi, ki so sledili, so pokazali, da je poškodovan živec v srednjem ušesu. Nekoliko mu je pomagala terapija s steroidi. Šlo naj bi za prvi takšen primer v Veliki Britaniji, iz drugih držav pa poročajo o več primerih. Zdravnica, so avtorcia študije, je dejala, da še ne vedo, kako je lahko sars-cov2 povzročil težave s sluhom, obstaja pa več možnih razlag. »Možno je, da virus vstopi v notranje uho in uniči celico ali pa povzroči reakcijo, ki je toksična za notranje uho.«Profesor na Univerzi v Manchestru je ob tem razložil, da lahko tudi nekatere druge nalezljive bolezni povzročijo poškodbo sluha (na primer ošpice ali mumps) in pa, da je več ljudi obolelih za covid-19 poročalo o slabšem sluhu.