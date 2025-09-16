Nova različica covida že v Evropi: prenaša se hitreje kot prejšnje, takšni so simptomi

Nova različica koronavirusa, imenovana Stratus oziroma XFG, se hitro širi po Veliki Britaniji in Irskem. Zdravstvene službe opozarjajo, da jo spremlja zelo blag, a značilen začetni simptom, ki ga ljudje pogosto spregledajo.

Na Irskem so v prvem tednu septembra zabeležili 425 novih okužb, večino prav z različico Stratus. Številke so skrb vzbujajoče: različica zdaj predstavlja 76,1 % potrjenih okužb, še pred šestimi tedni pa je bila ta številka komaj pri 49,3 %, poroča tamkajšnji center za nadzor nalezljivih bolezni.

Svetovna zdravstvena organizacija je Stratus uvrstila med »različice pod nadzorom«. Čeprav trenutno ni dokazov, da povzroča hujši potek bolezni, se prenaša hitreje kot prejšnje različice.

Nenavadni prvi simptomi

Najzgodnejši znak okužbe, na katerega opozarjajo zdravniki, je hripav glas. »Eden najbolj opaznih simptomov različice Stratus je hripavost, ki se kaže kot praskajoč ali raskav glas,« je za britanski Cosmopolitan pojasnil zdravnik dr. Kaywaan Khan. Po hripavosti se lahko pojavijo tudi običajni simptomi, kot sta vročina in kašelj.

FOTO: Gettyimages

Zdravniki opažajo še druge znake, med njimi zamašen nos, boleče grlo, prebavne težave in izčrpanost. Infektolog dr. Peter Chin-Hong z Univerze v Kaliforniji opozarja, da ima Stratus širši spekter simptomov kot prejšnje različice. »Vidimo več bolečin v grlu, posebej pri starejših, ki se lani niso cepili. Ker je različica bolj nalezljiva, pričakujemo, da bo zbolelo veliko ljudi – tudi otrok, ki se zdaj vračajo v šole. Prehladni znaki bodo pogosto pomenili covid,« pravi strokovnjak.

Uradna priporočila ostajajo enaka

Kljub širjenju novih primerov se uradna priporočila niso spremenila. Zdravstvene službe na Irskem svetujejo: »Če imate simptome covida in se slabo počutite, ostanite doma, dokler simptomi skoraj ne izginejo, in še 48 ur potem. Izogibajte se stikov z drugimi, zlasti z ogroženimi skupinami. Test ni potreben, razen če tako odredi zdravnik.«

Britanski NHS prebivalce opozarja, naj bodo pozorni na širok nabor simptomov covida, ki so lahko podobni prehladu ali gripi. Večina ljudi okreva v nekaj tednih, pri nekaterih pa lahko bolezen traja dlje in se razvije v težje stanje.