Nova raziskava: zdravilo proti koroni ni učinkovito

Epidemija koronavirusa se umirja, veliko svetovne populacije se cepi, a še vseeno covid-19 svet ni uspel zajeziti. Angleško-švedski koncern, ki proizvaja zdravila AstraZeneca, je v torej objavil izsledke raziskave, v kateri je preučeval učinek protiteles na potek bolezni. Sporočil je, da terapija z monoklonskimi protitelesi AZD7442 ni pomagala preprečiti bolezni covid-19 pri osebah, ki so bile okužene.V raziskavi so sodelovale necepljene osebe, starejše od 18 let, ki so bile v kontaktu z okuženimi v zadnjih osmih dneh. V primerjavi s placebom je AZD7442 zmanjšal tveganje za razvoj simptomov koronavirusa za 33 odstotkov, kar ni statistično pomembno. AstraZeneca preverja učinkovitost zdravila tudi pri že okuženih. »Čeprav zdravilo ni izpolnilo glavnega cilja pri razvoju simptomov, smo veseli, da je terapija AZD7442 nudila zaščito tistim z negativnim PCR testom,« je dejal predstavnik koncerna.ZDA so podprle razvoj tega zdravila in ga tudi že naročile.