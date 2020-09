Nova raziskava covida 19: zaradi pomanjkanja vitamina D bolj ogroženi

Nova raziskava glede novega koronavirusa naj bi kazala, da so ljudje s pomanjkanjem vitamina D dovzetnejši za okužbo kakor tisti, ki ga imajo v telesu več, poroča IFL Science. Vitamin D sicer človek dobi s soncem. Profesor David Meltzer je analiziral vzorce pacientov, ki so bili okuženi, in ugotovil, da je imelo 21,6 odstotka teh pomanjkanje vitamina D. Ne glede na to, da je šlo za vzorec le 489 pacientov, je bila razlika dovolj velika za ta sklep, piše Večernji list.



Sedaj izvajajo klinična testiranja z dodajanjem vitamina D okuženim pacientom. Rezultati še niso znani. Sicer pa znanstveniki svetujejo večji vnos vitamina D al več izpostavljenosti soncu, da človek prepreči kakršnokoli okužbo. Jasnih dokazov glede covida 19 v povezavi s količino vitamina D pa še ni.