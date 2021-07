Končni rezultati potrdili le 48-odstotno učinkovitost cepiva proizvajalca CureVac

Cepivo proti covidu 19, ki ga razvija nemško podjetje CureVac, je le 48-odstotno učinkovito, je v sredo zvečer sporočilo podjetje. Podrobnosti končnih rezultatov testiranja bodo predstavili danes. Podjetje je že pred tem pri vmesni analizi pozne faze testiranja sporočilo, da je cepivo le 47-odstotno učinkovito proti koronavirusni bolezni ne glede na stopnjo resnosti. Zaradi slabih rezultatov cepiva je podjetju hitro padla vrednost delnic, razočaranje pa je bilo čutiti tudi med politiki.



Glede na končne rezultate je učinkovitost cepiva v starostni skupini od 18 do 60 let 53-odstotna proti kakršni koli resnosti bolezni in 77-odstotna proti srednjemu in hujšemu poteku bolezni. V celoti pa je cepivo učinkovito proti hospitalizaciji ali smrti v tej starostni skupini. Podatki za osebe, starejše od 60 let, niso dovolj obsežni, da bi lahko določili učinkovitost, je povedala tiskovna predstavnica podjetja Sarah Fakih.



CureVac je eno od podjetij, s katerim je EU sklenila pogodbo in rezervirala okoli 405 milijonov odmerkov cepiva proti covidu 19. Evropska agencija za zdravil (Ema) je februarja začela tekoči pregled cepiva tega podjetja pred njegovo morebitno odobritvijo.

