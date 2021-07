Nova pravila na Hrvaškem: veljajo za vso obalo, ne le za Dalmacijo

Razmere po Evropi

Zaradi skrb vzbujajočega porasta okužb na Hrvaškem ob vrhuncu poletne sezone so se pri naših južnih sosedih odločili za nekatere nove zaostritve vzdolž celotne hrvaške obale (vključujoč Istro in Kvarner), čeprav so sprva govorili le o Dalmaciji.Po pisanju Index.hr bodo novi ukrepi, s katerimi želijo preprečiti različna zbiranja, v veljavi od ponedeljka.To so novi ukrepi:• Število ljudi, ki se lahko družijo, je omejeno na največ 15.• Zmanjšuje se število ljudi, ki se lahko družijo brez PCT-pogoja, in določa največje dovoljeno število ljudi, ki so lahko prisotni na enem dogodku ne glede na to, ali imajo vsi covid potrdila. Doslej se je brez covid potrdil lahko zbralo do 100 ljudi, a se zdaj število zmanjšuje na 15. Ta številka velja za vse dogodke, med katerimi so tudi poroke in zasebne zabave, medtem ko število ljudi na poroki, kjer imajo vsi svatje covid potrdila, ni omejeno.• Omejili bodo največje dovoljeno število ljudi s covid potrdili, ki se bodo udeležili večjih organiziranih srečanj. Ta številka bi bila lahko okoli 1.000.• Novost je tudi ta, da bodo večjo odgovornost za večje srečanje prevzele lokalne skupnosti.Natančnejše navodila bodo sporočili še danes.Današnja posodobitev zemljevida Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) kaže, da se razmere zaradi covida 19 v EU znova slabšajo. Po novem je oranžen večji del Francije, slika se slabša tudi v Grčiji in na Nizozemskem.V Franciji je večji del države oranžen, zelen ostaja le osrednji del južno od Pariza proti vzhodu. Iberski polotok ostaja rdeč, deli pa so celo temno rdeči. Ob španski regiji Katalonija so to po novem med drugimi tudi Valencia in Balearski otoki. Rdeča je po novem Irska.Na Nizozemskem je več delov države postalo temno rdečih, potem ko so bili prejšnji teden še rdeči. Razmere se zaostrujejo v Grčiji, kjer ostaja zelen le še skrajni vzhod države, Kreta pa je temno rdeča.V naši soseščini so razmere relativno stabilne. Hrvaška obala ostaja oranžna, je pa na oranžnem seznamu po novem italijanska dežela Benečija.